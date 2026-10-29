Musim lalu, FC Bayern menorehkan sejarah. Dengan 16 kemenangan beruntun, klub asal Munich itu mencatatkan awal musim terbaik sepanjang sejarah lima liga top Eropa, sekaligus memecahkan rekor AC Milan yang telah bertahan lebih dari 30 tahun. Klub Italia tersebut mengawali musim 1992/93 dengan 13 kemenangan beruntun. FC Bayern baru kehilangan poin untuk pertama kalinya pada 8 November, saat bermain imbang 2-2 melawan Union Berlin di Bundesliga.

Rentetan serupa sudah mustahil terulang sejak awal musim ini. Pada pertandingan kompetitif keempat, FC Bayern hanya bermain imbang 0-0 melawan FC Schalke 04 di Bundesliga. Setelah 13 pertandingan, mereka sudah empat kali kehilangan poin. Selain melawan Schalke, FC Bayern juga bermain imbang melawan FC Augsburg, Viking Stavanger, dan FC Arsenal.

Namun, karena belum pernah kalah, FC Bayern tetap memiliki catatan tersendiri di antara klub-klub lima liga top Eropa: mereka satu-satunya klub yang masih tak terkalahkan di semua kompetisi musim ini. Bahkan, para pemuncak klasemen liga besar lainnya, yakni FC Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, dan Inter Milan, masing-masing sudah menelan sedikitnya dua kekalahan.

FC Bayern sudah enam pertandingan tanpa clean sheet

Aura keperkasaan FC Bayern terutama ditopang lini serang yang sangat tajam. Mereka telah mencetak 47 gol, atau rata-rata 3,6 gol per pertandingan. Angka itu persis sama dengan catatan mereka pada tahap yang sama musim lalu. Kontribusi dua bintang menjadi faktor utama: Michael Olise mencatatkan 19 kontribusi gol yang luar biasa setelah 13 pertandingan, sementara pemain terbaik dunia Harry Kane mencatatkan 17. Ada ketergantungan tertentu pada keduanya.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

Sementara itu, lini pertahanan menimbulkan sedikit kekhawatiran. FC Bayern sudah kebobolan 14 gol, rata-rata lebih dari satu gol per pertandingan. Dalam 13 laga kompetitif, mereka baru tiga kali mencatatkan clean sheet. Musim lalu, setelah jumlah pertandingan yang sama, mereka melakukannya dua kali lebih sering. Yang terutama mengkhawatirkan adalah trennya: dalam enam laga kompetitif terakhir, mereka selalu kebobolan sedikitnya satu gol, bahkan saat menjamu tim divisi dua 1. FC Magdeburg di DFB-Pokal.

Mungkinkah penyebabnya kurangnya kekompakan? Yang jelas, saat ini belum ada susunan empat bek yang menjadi pilihan utama. Min-Jae Kim dan Jonathan Tah bersaing memperebutkan tempat di samping Dayot Upamecano, yang sudah pasti menjadi pilihan utama. Di posisi bek sayap, Josip Stanisic, Konrad Laimer, Nathaniel Brown, dan Alphonso Davies mendapat kesempatan bermain dalam jumlah yang hampir sama, tanpa hierarki yang jelas. Laimer, Brown, dan Davies juga pernah dibutuhkan di posisi yang lebih menyerang karena keterbatasan pemain.

Dalam beberapa hari ke depan, rentetan laga tanpa kekalahan FC Bayern akan menghadapi dua ujian berat. Pada Sabtu, mereka akan menghadapi rival domestik terberat, Borussia Dortmund, dalam laga besar Bundesliga. Pada Selasa, mereka akan bertandang ke markas Atletico Madrid di Liga Champions.