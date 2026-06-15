Salah mencatatkan namanya di samping Roger Milla dalam sejarah Piala Dunia

Pertandingan antara tim nasional Mesir dan Belgia, yang berakhir imbang 1-1 di Stadion Lumen dalam rangkaian pertandingan Grup 7 Piala Dunia 2026, mencatatkan sejumlah angka dan statistik yang menarik.

Jaringan "Stats Foot" Prancis menyebutkan bahwa timnas Mesir terus mencari kemenangan pertamanya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, dengan mencatat bahwa hanya timnas Honduras yang lebih buruk dalam hal ini, yang telah memainkan 9 pertandingan di Piala Dunia tanpa meraih kemenangan, dibandingkan dengan 8 pertandingan bagi timnas Mesir.

Jaringan tersebut juga menyoroti pencapaian yang diraih Mohamed Salah selama pertandingan, setelah ia, pada usia 34 tahun dan 0 hari, menjadi pemain Afrika tertua yang menciptakan gol di Piala Dunia sejak legenda Kamerun Roger Milla, yang memberikan umpan kunci melawan Inggris pada 1 Juli 1990, saat usianya 38 tahun dan 42 hari.

Di sisi lain, timnas Belgia mempertahankan rekor kuatnya di fase grup Piala Dunia, sebagaimana dijelaskan oleh "Stats Foot" bahwa mereka hanya menelan satu kekalahan dalam 16 pertandingan terakhir yang mereka jalani di fase ini, dengan catatan 8 kemenangan dan 7 hasil imbang, dan kekalahan tunggalnya terjadi melawan Maroko dengan skor (0-2) pada 27 November 2022.