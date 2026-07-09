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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Salah-Eddine akan menjadi starter untuk Maroko dalam laga sengit melawan Prancis

France vs Morocco
France
Morocco
World Cup

Maroko akan menghadapi Prancis, favorit juara, pada Kamis di perempat final Piala Dunia. Susunan pemain tim Maroko telah diumumkan oleh pelatih kepala Mohamed Ouahbi. Pertandingan akan dimulai pada pukul 22.00 di Foxborough, Boston. Anass Salah-Eddine diturunkan sebagai bek kiri.

Ismael Saibari mengalami cedera otot paha belakang saat melawan Kanada (0-3) di babak 16 besar dan telah absen dalam beberapa sesi latihan. Ouahbi tidak mau mengambil risiko dan menempatkan gelandang serang yang baru saja hengkang dari PSV itu di bangku cadangan saat melawan Prancis, dengan Brahim Díaz sebagai penggantinya di lini depan.

Bono akan menjadi kiper utama Maroko, di mana Noussair Mazraoui akan bermain sebagai bek tengah bersama Issa Diop, sementara Ayyoub Bouaddi—yang sangat diincar—bertugas mengontrol lini tengah. Banyak mata juga akan tertuju pada Achraf Hakimi, bek kanan Paris Saint-Germain yang tak kenal lelah. Chemsdine Talbi akan memulai pertandingan sebagai sayap kanan.

Maroko harus mewaspadai Kylian Mbappé, yang telah mencetak tujuh gol di Piala Dunia ini. Di belakang sang bintang, ancaman datang dari Ousmane Dembélé yang lincah, Michael Olise, dan Bradley Barcola.

Susunan Pemain Prancis: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé

World Cup
France crest
France
FRA
Morocco crest
Morocco
MAR

Susunan Pemain Maroko: Bono; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine; El Aynaoui, Bouaddi; Talbi, Ounahi, El Khannouss; Díaz. 

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