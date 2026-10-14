Salah di puncak: Hakimi menuliskan namanya di atas Samuel Eto'o

Bek Paris Saint-Germain asal Maroko, Achraf Hakimi, melampaui legenda Kamerun Samuel Eto'o, presiden federasi sepak bola di negaranya dan mantan bintang sejumlah klub Eropa, dalam sebuah daftar Afrika yang istimewa.

Seperti biasa, Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, memutuskan mengandalkan Hakimi di susunan pemain utama untuk laga melawan Manchester City, yang dijadwalkan malam ini, Rabu, di Stadion Etihad dalam laga puncak matchday kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Hakimi mencatatkan penampilan ke-79 di Liga Champions Eropa bersama seluruh klub yang pernah dibelanya: Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter Milan, dan Paris Saint-Germain.

Menurut statistik jaringan "Stats du Foot", Hakimi melewati catatan Eto'o, yang tampil dalam 78 pertandingan di turnamen tersebut, sehingga kini sendirian menempati posisi ketiga dalam daftar pemain Afrika dengan penampilan terbanyak di turnamen Eropa itu.

Daftar ini dipimpin pemain Mesir Mohamed Salah, mantan bintang Liverpool yang saat ini bermain untuk klub Turki Trabzonspor, dengan 98 pertandingan, sebagian besar bersama Liverpool.

Hakimi membutuhkan 13 pertandingan lagi untuk menyamai catatan legenda Pantai Gading Didier Drogba, pemilik posisi kedua dalam daftar tersebut.