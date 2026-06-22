Salah atau Zico?.. Siapa pemain terbaik dalam pertandingan Mesir melawan Selandia Baru?

Pertandingan antara Mesir dan Selandia Baru di Piala Dunia 2026 menjadi ajang persaingan khusus antara Mohamed Salah dan Mustafa Zico untuk gelar pemain terbaik pertandingan, setelah keduanya memainkan peran utama dalam kemenangan bersejarah tim Firaun dengan skor 3-1 pada putaran kedua babak penyisihan grup.

Kedua pemain tersebut mencatatkan statistik yang hampir sama selama pertandingan, di mana masing-masing mencetak satu gol dan memberikan satu assist, sehingga membawa timnas Mesir membalikkan ketertinggalan satu gol di babak pertama menjadi kemenangan berharga yang menempatkan tim tersebut di puncak Grup 7.

Zico mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-58, sebelum turut andil dalam menciptakan gol kedua setelah bertukar umpan dengan Mohamed Salah, yang berhasil menyelesaikan serangan tersebut untuk membawa tim Mesir unggul. Selain itu, Salah juga menciptakan gol ketiga dari tendangan sudut yang diselesaikan oleh Mahmoud Hassan Trezeguet untuk mengukuhkan kemenangan.

Meskipun Zico tampil gemilang, FIFA mengakhiri perdebatan dengan mengumumkan Mohamed Salah sebagai Pemain Terbaik Pertandingan, berkat penampilan menentukan yang ditunjukkan kapten timnas Mesir tersebut—mulai dari mencetak gol pembuka hingga menciptakan gol ketiga, serta pengaruhnya yang terus-menerus terhadap jalannya pertandingan.

Penghargaan tersebut bukanlah satu-satunya pencapaian bagi Salah, karena ia terus menorehkan sejarah selama pertandingan tersebut setelah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Mesir di Piala Dunia dengan 3 gol, serta menyamai rekor pencetak gol terbanyak dari negara-negara Arab dalam sejarah Piala Dunia.

Dengan kemenangan bersejarah ini, timnas Mesir mengumpulkan 4 poin dan selangkah lebih dekat untuk lolos ke babak 32 besar menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Iran di putaran terakhir.

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