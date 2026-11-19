Cara menyaksikan Troyes vs Le Havre dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 11 20 Nov 2026 - 14.45 Stade de l'Aube

Troyes menjamu Le Havre di Stade de l'Aube dalam pertandingan Ligue 1 pada Sabtu, 12 Desember 2026. Kedua klub berada jauh di zona degradasi dan sangat membutuhkan poin.

Troyes memasuki pertandingan ini dengan performa buruk, hanya memenangi satu dari lima laga liga terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Paris Saint-Germain, dan mereka telah kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan kompetitif terakhir.

Kondisi Le Havre tidak lebih baik. Tim asuhan Valerian Ismael kalah dalam kelima pertandingan Ligue 1 terakhir mereka dan kebobolan 11 gol selama periode itu. Kekalahan 5-1 dari PSG dan 2-0 dari Lorient menggambarkan masa sulit yang dialami tim tamu.

Di klasemen Ligue 1, Troyes berada di posisi ke-17, sedangkan Le Havre satu tingkat di bawahnya, yakni ke-18. Ini menjadi pertemuan langsung antara dua klub yang berjuang menghindari degradasi.

Karena kedua tim belum menemukan konsistensi, pertandingan ini sangat penting bagi persaingan di papan bawah. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menyaksikannya.

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