Cara menonton Troyes vs Le Havre dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 11 20 Nov 2026 - 14.45 Stade de l'Aube

Troyes menjamu Le Havre di Stade de l'Aube dalam pertandingan Ligue 1 pada Sabtu, 12 Desember 2026. Kedua klub berada jauh di zona degradasi dan sangat membutuhkan poin.

Troyes menghadapi pertandingan ini dengan performa buruk setelah hanya memenangi satu dari lima laga liga terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Paris Saint-Germain, dan mereka telah kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan kompetitif terakhir.

Kondisi Le Havre tidak lebih baik. Tim asuhan Valerian Ismael kalah dalam seluruh lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1 dan kebobolan 11 gol selama periode tersebut. Kekalahan 5-1 dari PSG dan 2-0 dari Lorient menggambarkan rentetan hasil sulit tim tamu.

Di klasemen Ligue 1, Troyes menempati posisi ke-17, sementara Le Havre berada satu tingkat di bawahnya, di posisi ke-18. Ini menjadi pertemuan langsung dua klub yang berjuang menghindari degradasi.

Karena kedua tim belum mampu tampil konsisten, pertandingan ini sangat penting bagi persaingan di papan bawah klasemen.]