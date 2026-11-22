Cara menyaksikan Tractor vs Al-Wasl dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan ini disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.

Masuk & temukan siaran. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 5 23 Nov 2026 - 11.00

Tractor dan Al-Wasl bertemu di Liga Champions Asia Elite dalam laga penting bagi kedua klub yang ingin memperkuat posisi mereka di klasemen grup Barat.

Tractor menatap laga ini setelah meraih hasil yang beragam. Tim asuhan Javad Nekounam terakhir kali menang meyakinkan 2-0 atas Kheybar Khorramabad di Persian Gulf Pro League. Namun, performa mereka di kompetisi kontinental belum konsisten, dengan hasil imbang melawan Neftchi Fargona dan kekalahan dari Al-Ain dalam dua laga terakhir mereka di Liga Champions Asia Elite.

Al-Wasl datang dengan performa terkini yang lebih baik. Tim asuhan Rui Vitoria menang 4-3 atas Al Quwa Al Jawiya dalam laga terakhir mereka di Liga Champions Asia Elite, lalu mengalahkan Hatta 2-1 di ADNOC Pro League beberapa hari lalu untuk menjaga momentum.

Klub asal Iran itu ingin melanjutkan performa mereka di kompetisi domestik dan tampil lebih konsisten di level kontinental, tempat persaingan lebih ketat dan lawan lebih menantang.

Bagi Al-Wasl, dua kemenangan beruntun di dua kompetisi tentu meningkatkan kepercayaan diri. Vitoria ingin timnya membawa momentum itu dalam laga tandang ini.

Dengan kedua tim berada di paruh bawah klasemen grup Barat, poin dari laga ini sangat berarti bagi ambisi mereka untuk lolos.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menyaksikan Tractor vs Al-Wasl.

Kabar tim & skuad