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Ligue 1
team-logoToulouse
Stadium de Toulouse
team-logoStrasbourg
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Saksikan Toulouse vs Strasbourg secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui live streaming?

Toulouse vs Strasbourg
Toulouse
Strasbourg
Ligue 1

Panduan lengkap cara menonton laga Toulouse vs Strasbourg di Ligue 1 secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Ligue 1 - Pekan 10
Stadium de Toulouse

Susunan Pemain Toulouse vs Strasbourg

4-4-2
Toulouse crest
Toulouse
TFC
Formasi
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
4-3-3
G. RestesG. RestesC. TapeC. TapeR. NicolaisenR. NicolaisenM. McKenzieM. McKenzieI. DialloI. DialloN. SigurN. SigurT. JoergensenT. JoergensenC. Casseres Jr.C. Casseres Jr.S. OppongS. OppongS. HidalgoS. HidalgoC. TengstedtC. TengstedtF. JoergensenF. JoergensenL. HoegsbergL. HoegsbergOsoOsoK. CoulibalyK. CoulibalyI. DoukoureI. DoukoureS. El MourabetS. El MourabetD. EssugoD. EssugoG. ReynaG. ReynaC. HarderC. HarderM. GodoM. GodoG. YassineG. Yassine
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
4-4-2
Toulouse

Susunan Pemain Utama

Strasbourg

Pemain Pengganti

Manajer

  • J. Askou
  • H. Oliveira

Toulouse menjamu Strasbourg di Stadium de Toulouse dalam laga Ligue 1 yang memiliki arti berbeda bagi dua tim yang tengah bergerak ke arah sangat berbeda.

Toulouse asuhan Jens Berthel Askou sulit ditebak musim ini, dengan hasil imbang dan kekalahan yang sesekali diselingi kemenangan meyakinkan. Mereka menghadapi laga ini setelah kalah 2-0 dari Marseille di liga, hasil yang akan membuat mereka lebih fokus menjelang pertandingan kandang yang mereka harapkan bisa dimenangi.

Strasbourg datang ke Toulouse dalam performa buruk dan menghadapi tekanan yang kian besar. Tim asuhan Hugo Oliveira kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1, banyak kebobolan dan kesulitan menjaga posisi yang stabil di klasemen. Satu-satunya hasil positif mereka dalam rentang itu adalah kemenangan 5-1 atas Auxerre pada 1 November.

Kedua klub berada di paruh bawah klasemen Ligue 1 dan hanya terpaut satu posisi. Hal itu membuat persaingan dalam laga ini tetap sengit meski momentum kedua tim berbeda.

Daftar pemain cedera Strasbourg terus mengurangi pilihan Oliveira, sementara Toulouse harus menghadapi absennya gelandang Aron Doennum yang terkena skorsing, di samping masalah cedera mereka sendiri.

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