Cara menonton Toulouse vs Strasbourg dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 10 6 Nov 2026 - 14.45 Stadium de Toulouse

Toulouse menjamu Strasbourg di Stadium de Toulouse dalam laga Ligue 1 yang memiliki arti berbeda bagi dua tim yang tengah bergerak ke arah sangat berbeda.

Toulouse asuhan Jens Berthel Askou sulit ditebak musim ini, dengan hasil imbang dan kekalahan yang sesekali diselingi kemenangan meyakinkan. Mereka menghadapi laga ini setelah kalah 2-0 dari Marseille di liga, hasil yang akan membuat mereka lebih fokus menjelang pertandingan kandang yang mereka harapkan bisa dimenangi.

Strasbourg datang ke Toulouse dalam performa buruk dan menghadapi tekanan yang kian besar. Tim asuhan Hugo Oliveira kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1, banyak kebobolan dan kesulitan menjaga posisi yang stabil di klasemen. Satu-satunya hasil positif mereka dalam rentang itu adalah kemenangan 5-1 atas Auxerre pada 1 November.

Kedua klub berada di paruh bawah klasemen Ligue 1 dan hanya terpaut satu posisi. Hal itu membuat persaingan dalam laga ini tetap sengit meski momentum kedua tim berbeda.

Daftar pemain cedera Strasbourg terus mengurangi pilihan Oliveira, sementara Toulouse harus menghadapi absennya gelandang Aron Doennum yang terkena skorsing, di samping masalah cedera mereka sendiri.