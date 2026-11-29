Cara menonton Toulouse vs Rennes dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

Ligue 1 - Pekan 12 29 Nov 2026 - 11.15 Stadium de Toulouse

Toulouse menjamu Rennes di Stadium de Toulouse pada Minggu dalam laga Ligue 1, saat Rennes mendadak mengalami pergantian di kursi pelatih.

Toulouse berada di posisi ke-12 dan tidak terkalahkan dalam dua laga terakhir, setelah bermain imbang 1-1 melawan Lens pada 21 November. Tim asuhan Jens Berthel Askou juga mengalahkan Strasbourg 3-1 pada awal bulan ini, meski kalah 2-0 dari Marseille pada 1 November.

Rennes datang dengan suasana yang jauh lebih suram. Franck Haise dipecat pada Jumat, sehari setelah kekalahan 3-1 dari NEC di Liga Europa memperpanjang rentetan laga tanpa kemenangan klub itu menjadi lima pertandingan di semua kompetisi.

Para asisten Haise, Johann Ramare dan Lilian Nalis, juga telah hengkang. Sebastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelievre, dan Herve Sekli akan menangani tim untuk sementara, dimulai dengan lawatan ke selatan Prancis ini.

Rennes belum menang sejak mengalahkan Strasbourg 3-0 pada 25 Oktober. Mereka berada di posisi kesembilan klasemen, tiga tingkat di atas Toulouse, tetapi catatan performa mereka mengkhawatirkan setelah kalah dari Lille dan Nice serta bermain imbang melawan Lorient.

Rekor pertemuan memberi Toulouse alasan untuk optimistis, dengan tiga kemenangan dalam lima pertemuan terakhir, meski Rennes memenangi pertemuan terbaru pada Februari.