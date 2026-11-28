Cara menonton Toulouse vs Rennes dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

Ligue 1 - Pekan 12 29 Nov 2026 - 11.15 Stadium de Toulouse

Toulouse menjamu Rennes di Stadium de Toulouse pada Minggu dalam laga Ligue 1, saat Rennes tengah menghadapi pergantian pelatih secara mendadak.

Toulouse berada di peringkat ke-12 dan tidak terkalahkan dalam dua pertandingan terakhir, setelah bermain imbang 1-1 dengan Lens pada 21 November. Tim asuhan Jens Berthel Askou juga mengalahkan Strasbourg 3-1 pada awal bulan ini, meski kalah 2-0 dari Marseille pada 1 November.

Rennes bertandang dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Franck Haise dipecat pada Jumat, sehari setelah kekalahan 3-1 dari NEC di Liga Europa memperpanjang catatan tanpa kemenangan klub menjadi lima pertandingan di semua kompetisi.

Asisten Haise, Johann Ramare dan Lilian Nalis, juga telah pergi. Sebastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelievre, dan Herve Sekli akan menangani tim untuk sementara, dimulai dengan lawatan ke Prancis selatan ini.

Rennes belum menang sejak mengalahkan Strasbourg 3-0 pada 25 Oktober. Mereka berada di peringkat kesembilan klasemen, tiga posisi di atas Toulouse, tetapi performa mereka belakangan ini mengkhawatirkan setelah kalah dari Lille dan Nice serta bermain imbang dengan Lorient.

Rekor pertemuan memberi Toulouse alasan untuk optimistis, dengan tiga kemenangan dalam lima pertemuan terakhir, meski Rennes memenangi pertemuan teranyar pada Februari.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengikuti pertandingan, serta kabar tim dan performa terkini.

Informasi resmi mengenai saluran TV dan live streaming untuk pertandingan ini saat ini belum tersedia. Kami akan memperbarui halaman ini setelah detail siaran dikonfirmasi.

Kabar tim dan skuad