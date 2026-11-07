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Premier League
team-logoSunderland
Stadium of Light
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Saksikan Sunderland vs Chelsea secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui live streaming?

Sunderland vs Chelsea
Sunderland
Chelsea
Premier League

Panduan lengkap cara menonton siaran langsung laga Premier League antara Sunderland dan Chelsea hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Premier League - Pekan 10
Stadium of Light

Sunderland menjamu Chelsea di Stadium of Light pada Minggu dalam laga Liga Primer yang mempertemukan tim juru kunci dengan tim yang mengejar posisi empat besar.

Sunderland asuhan Regis Le Bris datang dalam kondisi sulit. Mereka kalah dalam dua dari tiga pertandingan liga terakhir dan masih terpuruk di dasar klasemen, meski Xabi Alonso mengakui pekan ini bahwa Sunderland layak meraih lebih banyak poin daripada yang tercermin dari posisi mereka.

Chelsea bertandang ke utara setelah menang 2-0 atas Manchester United di Liga Primer. Hasil itu mengangkat mereka ke posisi keempat dengan 16 poin dari sembilan pertandingan. Romeo Lavia bermain selama 90 menit dalam kemenangan tersebut dan kini masuk dalam skuad untuk setiap pertandingan musim ini, setelah lama berkutat dengan cedera sejak kepindahannya dari Southampton.

Cole Palmer akan ikut dalam rombongan yang bertandang meski tidak masuk skuad Inggris untuk Nations League pilihan Thomas Tuchel. Xabi Alonso mengonfirmasi pekan ini bahwa ia dan Palmer telah membicarakan kartu merah yang diterima penyerang itu saat menghadapi Tottenham, tetapi pelatih kepala Chelsea tersebut menegaskan bahwa fokusnya tetap pada urusan klub.

Emiliano Martinez, yang sedang memulihkan diri dari patah tulang rahang, sudah kembali berlatih dengan mengenakan masker pelindung dan berpeluang menjadi starter. Alonso akan mengambil keputusan mengenai sang kiper menjelang sepak mula, sementara kondisi Moises Caicedo juga terus dipantau setelah ia absen dalam sebagian sesi latihan pada awal pekan.

Simak terus semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Sunderland vs Chelsea secara langsung.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Sunderland vs Chelsea

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formasi
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Chelsea
CHE
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleL. O'NienL. O'NienT. HumeT. HumeReinildoReinildoN. SadikiN. SadikiE. Le FeeE. Le FeeG. XhakaG. XhakaT. MeunierT. MeunierN. AnguloN. AnguloB. BrobbeyB. BrobbeyE. MartinezE. MartinezJ. AcheampongJ. AcheampongP. ChavarriaP. ChavarriaL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaJ. HendersonJ. HendersonC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaEstevaoEstevaoM. RogersM. RogersP. NetoP. Neto
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Sunderland

Susunan Pemain Utama

Chelsea

Manajer

  • R. Le Bris
  • X. Alonso

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