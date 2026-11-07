Cara menonton Sunderland vs Chelsea dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 10 8 Nov 2026 - 09.00 Stadium of Light

Sunderland menjamu Chelsea di Stadium of Light pada Minggu dalam laga Liga Primer yang mempertemukan tim juru kunci dengan tim yang mengejar posisi empat besar.

Sunderland asuhan Regis Le Bris datang dalam kondisi sulit. Mereka kalah dalam dua dari tiga pertandingan liga terakhir dan masih terpuruk di dasar klasemen, meski Xabi Alonso mengakui pekan ini bahwa Sunderland layak meraih lebih banyak poin daripada yang tercermin dari posisi mereka.

Chelsea bertandang ke utara setelah menang 2-0 atas Manchester United di Liga Primer. Hasil itu mengangkat mereka ke posisi keempat dengan 16 poin dari sembilan pertandingan. Romeo Lavia bermain selama 90 menit dalam kemenangan tersebut dan kini masuk dalam skuad untuk setiap pertandingan musim ini, setelah lama berkutat dengan cedera sejak kepindahannya dari Southampton.

Cole Palmer akan ikut dalam rombongan yang bertandang meski tidak masuk skuad Inggris untuk Nations League pilihan Thomas Tuchel. Xabi Alonso mengonfirmasi pekan ini bahwa ia dan Palmer telah membicarakan kartu merah yang diterima penyerang itu saat menghadapi Tottenham, tetapi pelatih kepala Chelsea tersebut menegaskan bahwa fokusnya tetap pada urusan klub.

Emiliano Martinez, yang sedang memulihkan diri dari patah tulang rahang, sudah kembali berlatih dengan mengenakan masker pelindung dan berpeluang menjadi starter. Alonso akan mengambil keputusan mengenai sang kiper menjelang sepak mula, sementara kondisi Moises Caicedo juga terus dipantau setelah ia absen dalam sebagian sesi latihan pada awal pekan.

Simak terus semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Sunderland vs Chelsea secara langsung.

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