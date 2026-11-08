Cara menonton Sunderland vs Chelsea dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 10 8 Nov 2026 - 09.00 Stadium of Light

Sunderland menjamu Chelsea di Stadium of Light pada Minggu dalam laga Liga Primer Inggris yang mempertemukan tim juru kunci dengan tim yang mengejar finis di empat besar.

Sunderland asuhan Regis Le Bris datang dalam kondisi sulit. Mereka kalah dalam dua dari tiga pertandingan liga terakhir dan masih terbenam di dasar klasemen, meski Xabi Alonso mengakui pekan ini bahwa Sunderland pantas mengoleksi lebih banyak poin daripada yang tercermin dari posisi mereka.

Chelsea bertandang ke utara setelah menang 2-0 atas Manchester United di Liga Primer Inggris, hasil yang mengangkat mereka ke posisi keempat dengan 16 poin dari sembilan pertandingan. Romeo Lavia bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan itu dan kini selalu masuk skuad pertandingan musim ini setelah mengalami serangkaian cedera berkepanjangan sejak pindah dari Southampton.

Cole Palmer akan ikut dalam rombongan yang bertandang meski Thomas Tuchel tidak memasukkannya ke skuad Inggris untuk Nations League. Xabi Alonso mengonfirmasi pekan ini bahwa ia dan Palmer telah membicarakan kartu merah yang diterima sang penyerang saat melawan Tottenham, tetapi pelatih kepala Chelsea itu menegaskan fokusnya tetap pada urusan klub.

Emiliano Martinez, yang tengah pulih dari patah tulang rahang, sudah kembali berlatih dengan mengenakan masker pelindung dan berpeluang menjadi starter. Alonso akan mengambil keputusan mengenai sang kiper menjelang sepak mula, sementara kondisi Moises Caicedo juga terus dipantau setelah ia absen dari sebagian sesi latihan pada awal pekan.