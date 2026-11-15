Cara menonton Spanyol vs Inggris dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 6 15 Nov 2026 - 14.45 Riyadh Air Metropolitano

Spanyol menjamu Inggris di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, dalam laga penentuan Grup 3 Liga A UEFA Nations League, dengan posisi puncak grup menjadi taruhannya.

Spanyol menghadapi pertandingan ini dalam performa luar biasa. Mereka tak terkalahkan dalam 43 laga beruntun dan memperpanjang rentetan kemenangan menjadi 12 pertandingan setelah mengalahkan Ceko 2-0 pada matchday kelima. Tim asuhan Luis de la Fuente memuncaki Grup A3 dan akan mempertahankan posisi pertama selama tidak kalah.

Inggris juga meraih momentum pada Kamis setelah bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Kroasia 2-1 di Wembley. Harry Kane menuntaskan penalti dalam situasi penuh tekanan untuk memastikan kemenangan. Pada malam yang sama, ia menjadi pemain dengan penampilan terbanyak untuk timnas putra Inggris, melampaui catatan 125 penampilan Peter Shilton lewat penampilannya yang ke-126.

Kedua tim sudah bertemu dalam fase grup ini, dengan Spanyol menang tipis 3-2 pada September. Kane mengakui hasil itu membuat Inggris semakin fokus. Skuad Thomas Tuchel datang ke Madrid dengan mengetahui bahwa hanya kemenangan yang cukup untuk menyalip tuan rumah.

Di luar lapangan, De la Fuente menggunakan konferensi pers prapertandingan untuk menanggapi komentar Tuchel mengenai protokol antirasisme. Ia membantahnya dengan tegas dan menegaskan tidak ada masalah yang perlu dibahas. Pelatih Spanyol itu juga memastikan penyerang sayap remaja Lamine Yamal sudah sepenuhnya fit dan siap bermain setelah sempat absen, sekaligus menepis anggapan sebaliknya.

Dengan kedua pelatih secara terbuka berfokus pada kemenangan dan gelar juara grup menjadi taruhan, pertandingan ini punya arti penting bagi kedua negara menjelang babak gugur Nations League.