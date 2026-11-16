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Africa Cup of Nations Qualification
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Saksikan Rwanda vs Mali secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan layanan streaming?

Rwanda vs Mali
Rwanda
Mali
Africa Cup of Nations Qualification

Panduan lengkap untuk menyaksikan pertandingan kualifikasi Piala Afrika antara Rwanda dan Mali secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4

Rwanda menjamu Mali dalam kualifikasi Piala Afrika. Kedua tim baru bertemu pada laga sebelumnya beberapa hari lalu.

Rwanda asuhan Stephen Constantine memasuki pertandingan ini setelah kalah 2-3 dari lawan yang sama. Hasil itu tentu terasa menyakitkan mengingat mereka sempat menunjukkan potensi besar dalam perjalanan kualifikasi.

Performa Rwanda belakangan ini beragam, tetapi cukup menjanjikan. Kemenangan beruntun atas Liberia dan Cabo Verde menunjukkan kualitas mereka, meski kekalahan dari Mali menyingkap kelemahan yang ingin mereka perbaiki saat bermain di kandang.

Mali, yang dilatih Tony, datang sebagai pemuncak grup dengan performa bagus. Mereka mengalahkan Rwanda 3-2 pada pertemuan terakhir dan hanya sekali kehilangan poin dalam lima pertandingan terakhir, yakni saat bermain imbang 1-1 melawan Maroko dalam laga persahabatan.

Mali memuncaki Grup K dan akan berupaya memperkukuh posisinya, sementara Rwanda membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menyaksikan Rwanda vs Mali.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Rwanda vs Mali

Manajer

  • S. Constantine

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