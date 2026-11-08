Cara menonton Rennes vs Lille dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 10 8 Nov 2026 - 09.00 Roazhon Park

Rennes menghadapi Lille di Roazhon Park dalam pertandingan Ligue 1 yang mempertemukan dua tim dengan tren hasil terkini yang bertolak belakang.

Rennes asuhan Franck Haise berada di posisi kelima klasemen dan menjalani rangkaian hasil yang naik turun, di tengah komitmen mereka di kompetisi Eropa dan performa domestik yang tidak konsisten. Kekalahan telak 5-2 dari Nice pada akhir Oktober menjadi kemunduran, meski kemenangan 3-0 atas Strasbourg menunjukkan bahwa mereka masih mampu tampil dalam performa terbaik.

Lille datang sebagai tim peringkat ketiga di bawah Davide Ancelotti, dengan kelelahan akibat Liga Champions tetapi tetap tangguh di kompetisi domestik. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka menelan kekalahan merugikan 2-4 dari Galatasaray di kompetisi Eropa. Namun, kemenangan 1-0 atas Lens di Ligue 1 pada laga terakhir memberi mereka pijakan untuk melangkah maju.

Rekor pertemuan berpihak kepada Lille, yang memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir kedua klub di Ligue 1. Dalam laga kandang terakhir Rennes pada rangkaian pertemuan tersebut, mereka gagal mengalahkan Lille di Roazhon Park setelah takluk 1-2 pada Maret 2026.

Dengan kedua tim menghadapi masalah cedera dan belum menemukan performa yang benar-benar stabil, detail kecil kemungkinan akan menentukan hasil pertandingan ini.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Rennes vs Lille secara langsung.

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