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Serie A - Pekan 12 21 Nov 2026 - 12.00 Stadio Ennio Tardini

Parma-Roma disiarkan langsung di DAZN, pemegang hak siar seluruh pertandingan Serie A 2026/27. Berikut tautan untuk berlangganan dan menyaksikan pertandingan secara langsung.

Roma asuhan Gian Piero Gasperini bertandang ke markas Parma asuhan Alberto Gilardino pada Sabtu, 21 November, di Stadion Ennio Tardini dalam laga Serie A 2026/27.

Roma datang ke Parma sebagai tim peringkat ketiga klasemen, dengan skuad yang berangsur kembali lengkap setelah periode sulit akibat cedera. Pemain yang paling dinantikan adalah Paulo Dybala, yang kembali berlatih bersama tim pada Selasa, 17 November, dan diperkirakan tersedia untuk laga tandang ini.

Parma menempati peringkat ke-16 klasemen dan menghadapi laga ini dengan lebih banyak ketidakpastian dibandingkan lawannya. Namun, kemenangan 3-0 atas Atalanta pada pekan terakhir telah mengembalikan kepercayaan diri Gilardino, yang harus tampil tanpa penyerang David Romero akibat cedera bahu yang dialaminya dalam derbi melawan Bologna.

Catatan pertemuan terkini kedua tim berpihak kepada Roma: mereka memenangkan tiga dari empat pertemuan terakhir, termasuk kemenangan 3-2 yang tak terlupakan di Tardini pada Mei lalu. Parma akan berusaha membalikkan tren ini di hadapan pendukungnya sendiri.

Laga ini juga menjadi ujian penting bagi Gasperini, yang harus bersaing di tiga ajang, yakni liga, Liga Champions, dan Coppa Italia. Rangkaian pertandingan yang berdekatan menuntut skuad selengkap mungkin.

Berikut semua informasi tentang tempat menyaksikan Parma-Roma di TV dan live streaming.

Kabar tim

Parma harus tampil tanpa David Romero, Adrian Bernabé, dan Diego Carlos karena cedera, sementara Abdoulaye N'Diaye menjalani skorsing. Gilardino akan mencari opsi lain di lini serang setelah penyerang tengah asal Argentina itu harus menepi.

Di kubu Roma, Gasperini kembali dapat mengandalkan Paulo Dybala dan Gianluca Mancini, yang keduanya telah kembali berlatih bersama tim. Sementara itu, Mile Svilar, Pierluigi Gollini, Lorenzo Pellegrini, dan Devyne Rensch masih belum tersedia. Kabar terbaru mengenai susunan pemain akan tersedia menjelang kick-off.

Performa terkini

Parma mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A, dengan lima gol dicetak dan sembilan gol kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Bologna, yang sebelumnya didahului kemenangan telak 3-0 atas Atalanta. Performa Parma tidak konsisten: tiga kekalahan beruntun dari Torino, Lazio, dan Bologna mengakhiri rentetan hasil positif mereka.

Roma meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, dengan mencetak 17 gol dan kebobolan 13 gol. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Sassuolo di Serie A, sementara kekalahan 3-2 dari Manchester United di Liga Champions menjadi satu-satunya hasil buruk belakangan ini. Roma menang 5-2 saat bertandang ke markas Udinese dan 4-2 melawan Cagliari, memperlihatkan ketajaman di lini serang.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 10 Mei 2026, ketika Roma menang 3-2 di Tardini dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Roma unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Parma, sementara satu laga berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Parma dalam periode ini adalah kemenangan kandang 2-0 pada Maret 2021.

Klasemen

Di Serie A, Roma saat ini menempati peringkat ketiga, sementara Parma berada di posisi ke-16 klasemen.