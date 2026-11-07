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Serie A - Pekan 11 7 Nov 2026 - 12.00 Stadio Ennio Tardini

Parma-Bologna disiarkan secara eksklusif di DAZN. Untuk menyaksikan pertandingan, Anda memerlukan langganan platform tersebut, yang dapat diakses melalui smart TV, ponsel pintar, tablet, atau komputer. Pelanggan yang berlangganan DAZN dan Sky juga dapat menyaksikan laga ini di DAZN 1, yang tersedia di kanal 214 melalui satelit.

Derbi Emilia antara Parma dan Bologna akan berlangsung di Tardini, Parma, pada pekan ke-11 Serie A 2026/27. Kedua tim menyambut laga ini dengan moral tinggi setelah sama-sama meraih tiga poin pada pertandingan sebelumnya.

Parma asuhan Alberto Gilardino meraih kemenangan bersejarah di kandang Atalanta dengan skor 3-0 di Bergamo. Kemenangan itu membuat Parma keluar dari zona degradasi dan naik ke posisi dengan delapan poin di klasemen.

Simone Lontani menjadi bintang utama malam itu di Bergamo. Penyerang kelahiran 2008 tersebut sudah mencetak lima gol musim ini. Mantan pemain muda AC Milan itu mencetak gol ketiga Parma setelah melewati Pasalic dengan bola di antara kedua kakinya, lalu melepaskan tendangan kaki kanan yang akurat ke sudut bawah gawang Carnesecchi.

Sementara itu, Bologna asuhan Raffaele Palladino datang dengan bekal tiga kemenangan beruntun, yang terbaru dengan skor 2-1 atas Monza. Performa Bologna meningkat sejak Palladino menggantikan Domenico Tedesco sebagai pelatih, dan kini mereka ingin mempertahankan konsistensi hasil.

Bagi kedua tim, laga ini penting untuk memperkuat posisi di klasemen. Parma ingin melanjutkan momentum setelah kemenangan pertama Gilardino sebagai pelatih mereka, sedangkan Bologna mengincar kemenangan keempat berturut-turut.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di TV dan melalui streaming.

Kabar Tim

Gilardino diperkirakan mempertahankan sebagian besar susunan pemain yang mengalahkan Atalanta. Daffara berpeluang menjadi starter di bawah mistar, dengan Delprato, N'Diaye, dan Troilo di lini belakang, serta Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, dan Valeri di lini tengah. Lontani kembali mendapat tempat di lini depan, sementara Romero bersaing dengan Touré untuk satu posisi. Drobnic dan Bernabé absen.

Palladino diperkirakan menurunkan Skorupski di bawah mistar dan tiga bek yang terdiri dari Casale, Darmian, serta Theate. Miranda, Amondarain, Ferguson, dan Pobega diperkirakan mengisi lini tengah, sementara Bernardeschi dan Cambiaghi akan mendukung penyerang tengah Odgaard, yang ditugaskan menggantikan Piccoli yang cedera. Holm, Enem, dan De Silvestri tidak tersedia.

Performa Terkini

Parma mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di liga, dengan enam gol dicetak dan sembilan kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas Atalanta, kemenangan pertama Gilardino di Serie A sejak menggantikan Cuesta. Sebelumnya, Parma bermain imbang 0-0 melawan Udinese dan kalah dari Lazio (1-2), Torino (0-3), serta Inter (0-3).

Bologna meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir, mencetak 11 gol dan kebobolan enam kali. Bologna baru saja menang 2-1 atas Monza. Sebelumnya, mereka mengalahkan AC Milan 4-2 di laga tandang dan Cagliari 2-0. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Inter dengan skor 3-1.

Rekor Pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 8 Februari 2026, ketika Bologna menjamu Parma dan menang 1-0. Dalam lima pertemuan resmi terakhir, catatan Bologna lebih baik: tiga kemenangan berbanding satu milik Parma, serta satu hasil imbang. Hasil lain yang patut dicatat adalah kemenangan Bologna 3-1 di Tardini pada November 2025 dan kemenangan kandang Parma 2-0 pada Februari 2025.

Klasemen

Di klasemen Serie A, Bologna menempati posisi kesembilan, sedangkan Parma berada di peringkat ke-15.