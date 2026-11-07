Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Serie A
team-logoParma Calcio 1913
Stadio Ennio Tardini
team-logoBologna
Tonton di sini! Vidio
Didukung oleh

Saksikan Parma Calcio 1913 vs Bologna secara langsung hari ini: siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan live streaming?

Parma Calcio 1913 vs Bologna
Parma Calcio 1913
Bologna
Serie A

Cara menonton pertandingan Serie A antara Parma Calcio 1913 dan Bologna, lengkap dengan jadwal kick-off dan kabar kedua tim

Ingin mengakses layanan streaming langganan Anda dengan lebih aman, atau dari wilayah lain di dunia tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) berguna.

NordVPN

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda

Nonton bola di mana saja
  • Dapatkan VPN yang tepercaya. Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel pintar, tablet).
  • Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.
  • Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).
  • Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.
  • Masuk dan temukan tayangannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!
crest
Serie A - Pekan 11
Stadio Ennio Tardini

Parma-Bologna disiarkan secara eksklusif di DAZN. Untuk menyaksikan pertandingan, Anda memerlukan langganan platform tersebut, yang dapat diakses melalui smart TV, ponsel pintar, tablet, atau komputer. Pelanggan yang berlangganan DAZN dan Sky juga dapat menyaksikan laga ini di DAZN 1, yang tersedia di kanal 214 melalui satelit.

Derbi Emilia antara Parma dan Bologna akan berlangsung di Tardini, Parma, pada pekan ke-11 Serie A 2026/27. Kedua tim menyambut laga ini dengan moral tinggi setelah sama-sama meraih tiga poin pada pertandingan sebelumnya.

Parma asuhan Alberto Gilardino meraih kemenangan bersejarah di kandang Atalanta dengan skor 3-0 di Bergamo. Kemenangan itu membuat Parma keluar dari zona degradasi dan naik ke posisi dengan delapan poin di klasemen.

Simone Lontani menjadi bintang utama malam itu di Bergamo. Penyerang kelahiran 2008 tersebut sudah mencetak lima gol musim ini. Mantan pemain muda AC Milan itu mencetak gol ketiga Parma setelah melewati Pasalic dengan bola di antara kedua kakinya, lalu melepaskan tendangan kaki kanan yang akurat ke sudut bawah gawang Carnesecchi.

Sementara itu, Bologna asuhan Raffaele Palladino datang dengan bekal tiga kemenangan beruntun, yang terbaru dengan skor 2-1 atas Monza. Performa Bologna meningkat sejak Palladino menggantikan Domenico Tedesco sebagai pelatih, dan kini mereka ingin mempertahankan konsistensi hasil.

Bagi kedua tim, laga ini penting untuk memperkuat posisi di klasemen. Parma ingin melanjutkan momentum setelah kemenangan pertama Gilardino sebagai pelatih mereka, sedangkan Bologna mengincar kemenangan keempat berturut-turut.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di TV dan melalui streaming.

Kabar Tim

Susunan Pemain Parma Calcio 1913 vs Bologna

3-5-2
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Formasi
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
G. DaffaraG. DaffaraE. Del PratoE. Del PratoA. N'DiayeA. N'DiayeM. TroiloM. TroiloV. SierroV. SierroG. FabbianG. FabbianB. CremaschiB. CremaschiM. KeitaM. KeitaE. ValeriE. Valeriteam-logoS. LontaniD. RomeroD. RomeroL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateJ. MirandaJ. MirandaN. ZorteaN. ZorteaL. FergusonL. FergusonT. PobegaT. PobegaF. BernardeschiF. BernardeschiN. CambiaghiN. CambiaghiJ. OdgaardJ. Odgaard
Bologna crest
Bologna
BOL
3-5-2
Parma Calcio 1913

Susunan Pemain Utama

Bologna

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Gilardino
  • R. Palladino

Gilardino diperkirakan mempertahankan sebagian besar susunan pemain yang mengalahkan Atalanta. Daffara berpeluang menjadi starter di bawah mistar, dengan Delprato, N'Diaye, dan Troilo di lini belakang, serta Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, dan Valeri di lini tengah. Lontani kembali mendapat tempat di lini depan, sementara Romero bersaing dengan Touré untuk satu posisi. Drobnic dan Bernabé absen.

Palladino diperkirakan menurunkan Skorupski di bawah mistar dan tiga bek yang terdiri dari Casale, Darmian, serta Theate. Miranda, Amondarain, Ferguson, dan Pobega diperkirakan mengisi lini tengah, sementara Bernardeschi dan Cambiaghi akan mendukung penyerang tengah Odgaard, yang ditugaskan menggantikan Piccoli yang cedera. Holm, Enem, dan De Silvestri tidak tersedia.

Parma Calcio 1913

Cedera dan Larangan Bermain

Bologna

Performa Terkini

PAR

PAR - Performa

INT
K3-0
TOR
K0-3
LAZ
K2-1
UDI
S0-0
ATA
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
BOL

BOL - Performa

LEC
M1-2
INT
K1-3
CGL
M0-2
MIL
M2-4
MON
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Parma mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di liga, dengan enam gol dicetak dan sembilan kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas Atalanta, kemenangan pertama Gilardino di Serie A sejak menggantikan Cuesta. Sebelumnya, Parma bermain imbang 0-0 melawan Udinese dan kalah dari Lazio (1-2), Torino (0-3), serta Inter (0-3).

Bologna meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir, mencetak 11 gol dan kebobolan enam kali. Bologna baru saja menang 2-1 atas Monza. Sebelumnya, mereka mengalahkan AC Milan 4-2 di laga tandang dan Cagliari 2-0. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Inter dengan skor 3-1.

Rekor Pertemuan

Head to Head

Parma Calcio 1913SeriBologna
2
1
2
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FT
Coppa Italia
Bologna badge
Bologna
BOL
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FT
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Bologna badge
Bologna
BOL
3
FT
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
Bologna badge
Bologna
BOL
0
FT
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FT
5Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 8 Februari 2026, ketika Bologna menjamu Parma dan menang 1-0. Dalam lima pertemuan resmi terakhir, catatan Bologna lebih baik: tiga kemenangan berbanding satu milik Parma, serta satu hasil imbang. Hasil lain yang patut dicatat adalah kemenangan Bologna 3-1 di Tardini pada November 2025 dan kemenangan kandang Parma 2-0 pada Februari 2025.

Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
M
M
M
M
M
2
InterInterINT
108112613+1325
K
M
M
M
M
3
RomaRomaROM
107302810+1824
M
M
S
M
S
4
ComoComoCOM
10721188+1023
M
M
M
M
S
5
AC MilanAC MilanMIL
106312112+921
M
K
M
M
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
K
M
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
M
K
M
K
S
8
CagliariCagliariCGL
115151015-516
M
K
K
K
K
9
SSC NapoliSSC NapoliNAP
104241713+414
K
M
S
K
M
10
BolognaBolognaBOL
104241413+114
S
M
M
M
K
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
S
K
K
M
M
12
GenoaGenoaGEN
104151014-413
M
M
M
K
M
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
K
S
S
K
M
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
S
K
K
K
M
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
S
M
S
K
K
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
M
S
K
K
K
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
K
K
K
K
S
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
K
K
K
M
K
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
M
K
K
K
M
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
K
K
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di klasemen Serie A, Bologna menempati posisi kesembilan, sedangkan Parma berada di peringkat ke-15.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google