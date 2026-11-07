Cara menonton Paris Saint-Germain vs Troyes dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 10 7 Nov 2026 - 15.05 Parc des Princes

Paris Saint-Germain menjamu Troyes di Parc des Princes dalam pertandingan Ligue 1 pada Sabtu, setelah tim asuhan Luis Enrique tampil memukau di Liga Champions pada tengah pekan.

PSG menghancurkan Villarreal 6-0 di Spanyol pada Selasa. Gol pertama tercipta pada menit kesembilan, dan empat gol sudah tercipta dalam 17 menit pertama. Hasil itu memperpanjang rentetan kemenangan mereka menjadi 10 pertandingan di semua kompetisi dan membuat mereka unggul tiga poin di puncak klasemen Liga Champions.

Enrique tidak dapat menurunkan Achraf Hakimi dalam laga ini. Klub mengonfirmasi bahwa bek kanan asal Maroko itu diberi waktu istirahat hingga jeda internasional, berdasarkan keputusan bersama pelatih dan manajemen olahraga. Warren Zaire-Emery atau David Boly yang berusia 17 tahun, yang mencetak gol dalam debutnya di Liga Champions melawan Villarreal, menjadi kandidat utama untuk mengisi posisi di sisi kanan.

Troyes datang dengan performa yang kurang baik. Tim asuhan Stephane Dumont hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, dengan tiga kekalahan, dan kebobolan dalam masing-masing dari empat laga liga terakhir. Mereka berada di peringkat ke-16 klasemen Ligue 1, sehingga mereka sulit menerima kekalahan dalam pertandingan ini.

Kesenjangan kualitas dan performa kedua tim sangat mencolok. PSG memimpin klasemen liga dan mencetak banyak gol sepanjang musim, sementara Troyes kesulitan menjaga gawangnya dari kebobolan.

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