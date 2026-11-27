Cara menonton Paris Saint-Germain vs Lorient dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 12 28 Nov 2026 - 14.45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain menjamu Lorient dalam laga Ligue 1 di Parc des Princes, Paris.

Tim asuhan Luis Enrique memimpin klasemen dan datang setelah bermain imbang 2-2 melawan Roma di Liga Champions pada Rabu. Hasil itu mengakhiri rentetan 12 kemenangan beruntun mereka di semua kompetisi.

Pelatih asal Spanyol itu menyebut Roma sebagai lawan terberat yang dihadapi PSG musim ini. Kini timnya kembali berlaga di kompetisi domestik dengan kesempatan untuk bangkit.

Cedera memengaruhi lini serang PSG. Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia sama-sama absen hingga akhir musim, sehingga Ferran Torres, Maghnes Akliouche, dan Senny Mayulu harus menanggung beban lebih besar.

Lorient menempati posisi ke-10 di bawah Alexandre Dujeux. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Rennes pada laga terakhir dan hanya sekali kalah dalam lima pertandingan liga terakhir.

Lorient juga menahan PSG dengan hasil imbang dalam dua pertemuan terakhir, sehingga para pemain Luis Enrique patut memperkirakan perlawanan sengit dari tim tamu.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, mulai dari waktu kick-off hingga kabar tim.

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