Olympiacos vs Milan akan disiarkan di Italia oleh Sky Sport. Untuk menonton secara streaming langsung, tersedia Sky Go Italia dan NOW TV. Tautan untuk menyaksikan laga ini ada di bawah.

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Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 12.45 Karaiskakis Stadium

Milan asuhan Ruben Amorim bertandang ke Stadion Karaiskakis di Pireo untuk menghadapi Olympiacos di Liga Europa. Laga ini penting bagi perjalanan Milan di kompetisi Eropa.

Milan datang setelah menang 5-1 atas Frosinone di San Siro. Gol dari Ramos, Jashari, Cisse, dan Pulisic, ditambah satu gol bunuh diri, mengantar mereka ke posisi keempat Serie A.

Di Eropa, situasinya berbeda. Milan menempati posisi ke-28 pada fase liga dan baru saja kalah 2-0 dari Ferencvaros. Amorim mengakui waktu untuk pemulihan sangat sedikit dan ia tidak ingin mengambil risiko dengan siapa pun.

Sementara itu, Olympiacos yang dilatih Imanol Alguacil berada di posisi keenam. Pada Minggu, mereka menang 6-2 atas Iraklis di liga, setelah bermain imbang 0-0 melawan Rennes di kompetisi Eropa.

Bagi Milan, ini merupakan ujian tandang melawan tim yang sedang percaya diri. Mereka membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen kompetisi Eropa.

Berikut informasi saluran TV dan layanan streaming langsung untuk mengikuti pertandingan ini.

Kabar tim

Olympiacos ditangani Imanol Alguacil, sedangkan Milan dipimpin Ruben Amorim. Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai cedera, skorsing, ataupun prediksi susunan pemain dari kedua tim.

Informasi terbaru mengenai pemain yang absen dan susunan pemain akan ditambahkan mendekati kick-off.

Performa terkini

Olympiacos mencatatkan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan 6-2 atas Iraklis di Super League. Mereka juga menang 3-2 di kandang Kifisia dan bermain imbang 0-0 dengan Rennes di Liga Europa. Secara keseluruhan, mereka mencetak 14 gol dan kebobolan tujuh kali.

Milan menang tiga kali dan kalah dua kali dalam lima laga terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan 5-1 atas Frosinone di Serie A, setelah sebelumnya menang 2-1 di kandang Genoa dan 3-1 atas Inter. Dua kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Ferencvaros (0-2) di Liga Europa dan Bologna (4-2) di liga. Milan mencetak 14 gol dan kebobolan sembilan kali.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir dalam kumpulan data ini terjadi pada 13 Desember 2018 di Liga Europa, saat Olympiacos menang 3-1 atas Milan. Pada pertemuan pertama, 4 Oktober 2018, Milan menang 3-1 di San Siro. Dari dua pertemuan yang tersedia, masing-masing tim meraih satu kemenangan dan mencetak enam gol.

Klasemen

Di klasemen Liga Europa, Olympiacos menempati posisi keenam, sedangkan Milan berada di peringkat ke-28.