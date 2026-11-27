Cara menonton Nice vs Troyes dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 12 28 Nov 2026 - 14.45 Allianz Riviera

Nice menjamu Troyes di Allianz Riviera dalam laga Ligue 1. Tuan rumah akan berusaha segera bangkit setelah mengalami malam yang menyakitkan saat menghadapi pemuncak klasemen.

Tim asuhan Olivier Pantaloni kalah 3-2 dari Paris Saint-Germain pada 21 November. Nice unggul lewat Mohamed Amoura setelah delapan menit, tetapi PSG membalikkan keadaan dan Ferran Torres mencetak gol kemenangan lima menit sebelum waktu normal berakhir. Kekalahan itu mengakhiri rekor tak terkalahkan Nice di kandang musim ini.

Ali Abdi mencetak gol hiburan pada waktu tambahan. Sebelum kekalahan tersebut, Nice memenangi tiga dari empat pertandingan liga sebelumnya, termasuk kemenangan 5-2 atas Rennes dan 2-0 di kandang Angers.

Troyes datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi setelah menang 3-1 atas Le Havre pada 20 November. Tim asuhan Stephane Dumont kalah 1-0 dari PSG pada 7 November dan berada di peringkat ke-14. Mereka masih jauh dari situasi yang membuat posisi aman menjadi kekhawatiran, tetapi juga belum berada dalam posisi nyaman.

Nice berada di peringkat ketujuh, sehingga tuan rumah memasuki pertandingan dengan posisi liga yang lebih baik dan lini serang yang lebih tajam. Amoura dan Elye Wahi sama-sama masuk dalam proyeksi susunan pemain inti.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Informasi siaran resmi untuk Nice vs Troyes saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan streaming akan ditambahkan setelah pemegang hak siar dikonfirmasi.

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