Cara menyaksikan Nice vs Paris Saint-Germain dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 11 21 Nov 2026 - 11.15 Allianz Riviera

Paris Saint-Germain bertandang ke Allianz Riviera untuk menghadapi Nice di Ligue 1 pada Sabtu, 12 Desember 2026. Pemuncak klasemen itu berupaya memperlebar keunggulan di puncak.

PSG datang ke Prancis selatan dalam performa impresif. Tim asuhan Luis Enrique memenangi lima pertandingan terakhir, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tiga kali dalam periode tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 atas Troyes, di antara kemenangan telak 6-0 atas Villarreal dan kemenangan meyakinkan 4-2 atas Barcelona di Liga Champions.

Namun, Nice bukan lawan yang mudah dikalahkan di kandang. Tim asuhan Olivier Pantaloni memenangi empat dari lima laga terakhirnya di Ligue 1 dan mencetak 11 gol selama periode itu. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rentang tersebut terjadi saat menghadapi Lyon. Nice menyongsong laga ini dengan tiga kemenangan beruntun di liga.

Tim tamu akan tampil tanpa Khvicha Kvaratskhelia, yang harus menepi cukup lama setelah mengalami robekan ligamen krusiat anterior saat menghadapi Barcelona di Liga Champions pada Oktober. Winger asal Georgia itu telah mengonfirmasi bahwa ia memperkirakan akan absen sekitar enam bulan.

Di kubu Nice, kapten sekaligus gelandang veteran Axel Witsel masuk dalam perkiraan susunan pemain. Pantaloni berupaya mengandalkan kekuatan fisik timnya di lini tengah saat menghadapi salah satu skuad dengan kemampuan teknik terbaik di Eropa.

PSG memuncaki klasemen Ligue 1 dengan 23 poin, unggul dua poin atas Lille di posisi kedua. Nice, yang berada di urutan keenam, ingin memangkas jarak dari zona kompetisi Eropa lewat hasil penting di kandang.