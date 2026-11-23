Cara menyaksikan Newcastle Jets vs Kashiwa Reysol dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 5 24 Nov 2026 - 02.45

Newcastle Jets menjamu Kashiwa Reysol di AFC Champions League Elite, dengan kedua tim datang dalam kondisi yang sangat berbeda. Detail lokasi pertandingan belum dikonfirmasi.

Jets berada di bawah tekanan bersama Mark Milligan. Mereka kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, yang terbaru dari Perth Glory di A-League Men pada 7 November.

Perjalanan mereka di kompetisi kontinental berlangsung berat. Shanghai Port mengalahkan mereka 4-2 di Champions League Elite pada 3 November, dan sebelumnya mereka kalah 5-2 dari Kyoto Sanga FC.

Kashiwa Reysol datang dengan momentum yang jauh lebih baik, meski kalah 1-0 di kandang JEF United Chiba pada 20 November. Tim asuhan Ricardo Rodriguez memenangi empat pertandingan sebelumnya, termasuk tiga kemenangan atas Kawasaki Frontale di J. League dan Piala Liga.

Kashiwa juga punya hasil terkini di kompetisi kontinental sebagai modal, yakni kemenangan 2-0 atas Daejeon Hana Citizen di ajang ini.

Perbedaan kepercayaan diri kedua tim terlihat jelas, dan Jets perlu bangkit dengan meyakinkan di kandang. Berikut informasi yang kami ketahui tentang cara mengikuti pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini saat ini belum tersedia. Detail saluran TV dan live streaming akan ditambahkan segera setelah dikonfirmasi.

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