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Major League Soccer
team-logoNew England
Gillette Stadium
team-logoInter Miami CF
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Saksikan New England Revolution vs. Inter Miami CF secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan melalui live streaming?

New England vs Inter Miami CF
New England
Inter Miami CF
Major League Soccer

Panduan lengkap cara menonton pertandingan New England Revolution vs Inter Miami CF di Major League Soccer secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Major League Soccer - Pekan 33
Gillette Stadium

New England Revolution menjamu Inter Miami CF di Gillette Stadium, Foxborough, dalam laga Major League Soccer yang sangat penting bagi kedua tim saat musim reguler memasuki fase akhir.

Revolution tampil dalam performa luar biasa setelah memenangi empat dari lima pertandingan liga terakhir. Tim asuhan Marko Mitrovic mengalahkan Red Bull New York 3-2 pada laga terbarunya dan menempati peringkat kedua Wilayah Timur, dengan peluang besar meraih posisi unggulan teratas di babak play-off.

Inter Miami datang setelah bermain imbang 2-2 melawan FC Cincinnati pada pertandingan terakhirnya. Luis Suarez membuka skor sebelum Cincinnati membalikkan keadaan, lalu Riquelme Fillipi menyamakan kedudukan pada menit ke-90. Hasil itu menyusul kekalahan 2-0 dari Red Bull New York sepekan sebelumnya.

Messi mendapat kartu kuning dalam laga imbang melawan Cincinnati itu dan secara keseluruhan tampil lebih tenang, meski pelatih Kily Gonzalez akan merasa terangkat karena timnya menunjukkan kegigihan untuk menyelamatkan satu poin pada pengujung laga. Kapten asal Argentina itu tetap menjadi sosok sentral dalam setiap upaya serangan Miami.

Inter Miami berada di peringkat ketiga Wilayah Timur dengan 55 poin, sehingga selisih kedua tim di klasemen tipis. Kemenangan bagi salah satu tim dalam laga ini akan berdampak besar pada penentuan posisi unggulan akhir di babak play-off.

Laga ini mempertemukan dua tim dengan momentum berbeda. Revolution tengah melaju kencang, sementara Miami berupaya kembali stabil. Salah satunya harus mengalah di Gillette Stadium.

Simak informasi lengkap tentang cara menyaksikan pertandingan ini secara langsung.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain New England vs Inter Miami CF

Manajer

  • M. Mitrovic

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