Cara menonton Nasaf Qarshi vs Al Khalidiyah dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 5 25 Nov 2026 - 08.45

Nasaf Qarshi menjamu Al Khalidiyah dalam pertandingan Grup A Liga Champions AFC Two. Stadion dan kota tempat pertandingan belum dikonfirmasi.

Kedua tim sudah bertemu pada September, ketika Al Khalidiyah menjadi tuan rumah pada pertandingan pertama dan laga berakhir imbang 0-0. Hasil itu membuat kedua klub berada di paruh bawah klasemen.

Nasaf datang dengan performa bagus di kompetisi domestik. Mereka mengalahkan Mashal Muborak 2-0 pada 21 November dan menang 1-0 di kandang Buxoro pada 8 November, sehingga mencatat dua kemenangan beruntun di liga.

Catatan mereka di kompetisi kontinental lebih beragam. Nasaf kalah 1-0 dari Kuwait SC pada 28 Oktober, lalu memenangi pertemuan berikutnya dengan skor 3-2 dalam laga tandang pada 4 November.

Al Khalidiyah juga menang dalam laga terakhirnya di kompetisi ini. Mereka bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Al-Wahda 2-1 pada 4 November, sepekan setelah kalah dari lawan yang sama dengan skor identik.

Tim asal Bahrain itu juga tampil konsisten di kompetisi domestik. Mereka menang 2-0 di kandang Manama dalam 1. Division pada 31 Oktober dan hanya kalah sekali dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Berikut informasi yang kami ketahui tentang waktu kick-off, cara mengikuti pertandingan, dan catatan kedua tim menjelang pertemuan ini.

Kabar tim dan skuad