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Serie A - Pekan 11 8 Nov 2026 - 06.30 Diego Armando Maradona

Napoli kontra Lazio akan disiarkan langsung di DAZN, yang memegang hak siar seluruh pertandingan Serie A 2026/27. Berikut pilihan untuk menyaksikan pertandingan tersebut.

Napoli menjamu Lazio di Diego Armando Maradona dalam laga Serie A yang hadir pada saat genting bagi kedua tim, meski dengan alasan yang berbeda.

Napoli asuhan Massimiliano Allegri tengah melewati masa sulit. Setelah kalah 2-0 dari Juventus di liga, Napoli menelan kekalahan telak 4-1 dari Porto di Liga Champions. Gol-gol Bednarek, Gabri Veiga, Kiwior, dan Samu lewat titik penalti menghancurkan tim yang sempat menyamakan kedudukan melalui McTominay pada babak pertama. Hasil itu memperlihatkan ketegangan internal yang nyata, dengan adu mulut di lapangan antara De Bruyne dan Lucca, sementara posisi Allegri tampak semakin dipertanyakan.

Sebaliknya, Lazio datang sebagai pemuncak klasemen Serie A setelah sepuluh pertandingan, dengan bekal lima kemenangan beruntun. Anak asuh Gennaro Gattuso menang 2-1 atas Cagliari dalam pertandingan terakhir mereka, menegaskan performa yang sangat baik.

Namun, absennya Mattia Zaccagni menjadi pukulan bagi Lazio. Sang kapten mengalami cedera paha saat menghadapi Cagliari dan masa pemulihannya bisa mencapai satu bulan. Sebagai penggantinya, Gattuso tampaknya cenderung memberi Andrea Pinamonti kesempatan bermain sejak menit pertama, sementara Noslin tetap menjadi opsi yang memungkinkan.

Sementara itu, daftar pemain Napoli yang tidak tersedia sudah panjang: Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Neres, dan Spinazzola, di antara pemain lainnya, masih harus menepi. Allegri kembali dapat memainkan De Bruyne dan Hojlund, tetapi timnya perlu kembali menemukan kekompakan dan meraih hasil sebelum situasinya menjadi tak dapat diperbaiki.

Berikut semua informasi mengenai tempat menyaksikan pertandingan secara langsung di televisi dan melalui streaming.

Kabar tim

Napoli harus menghadapi panjangnya daftar pemain yang tidak tersedia: Favasuli, Neres, Lobotka, Buongiorno, Alisson Santos, Spinazzola, Di Lorenzo, dan Olivera absen karena cedera, sementara Marianucci menjalani skorsing. Allegri diperkirakan menurunkan Meret di bawah mistar, Beukema, Rafa Marín, dan Rrahmani di lini belakang, Vergara, McTominay, Politano, De Bruyne, Anguissa, dan Gilmour di lini tengah, serta Hojlund di lini depan.

Lazio harus bermain tanpa Furlanetto, Gudmundsson, dan Zaccagni karena cedera. Gattuso mengandalkan Mandas di bawah mistar, Sutalo, Provstgaard, dan Floriani Mussolini di lini belakang, Nuno Tavares, Frattesi, Taylor, Belahyane, dan Isaksen di lini tengah, serta Noslin dan Cancellieri dalam trio penyerang.

Performa terkini

Napoli mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru adalah kekalahan telak 4-1 dari Porto di Liga Champions, setelah sebelumnya takluk 2-0 dari Juventus di Serie A. Dalam lima pertandingan tersebut, Napoli mencetak dua belas gol dan kebobolan sebelas gol.

Lazio memenangi kelima pertandingan liga terakhirnya, dengan produktivitas gol yang mengesankan. Kemenangan terakhir diraih dengan skor 2-1 atas Cagliari, sementara sebelumnya Lazio membantai Sassuolo 6-2 di kandang lawan. Dalam lima pertandingan itu, tim asuhan Gattuso mencetak tiga belas gol dan kebobolan enam gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada April 2026, ketika Napoli menang 2-0 di kandang Lazio dalam ajang Serie A. Dari lima pertemuan sebelumnya yang tersedia, Lazio menang dua kali dan Napoli tiga kali, dengan hasil imbang 2-2 pada Februari 2025. Lazio kalah dalam kedua pertemuan melawan Napoli di Serie A musim 2025/26.

Klasemen

Di Serie A, Lazio menempati posisi pertama klasemen, sementara Napoli berada di posisi kedelapan.