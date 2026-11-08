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Serie A
team-logoSSC Napoli
Diego Armando Maradona
team-logoLazio
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Saksikan Napoli vs Lazio secara langsung hari ini: siapa yang menyiarkan pertandingan di TV dan live streaming?

SSC Napoli vs Lazio
SSC Napoli
Lazio
Serie A

Cara menonton pertandingan Serie A antara Napoli dan Lazio, termasuk waktu kick-off dan kabar kedua tim

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Serie A - Pekan 11
Diego Armando Maradona

Napoli kontra Lazio akan disiarkan langsung di DAZN, yang memegang hak siar seluruh pertandingan Serie A 2026/27. Berikut pilihan untuk menyaksikan pertandingan tersebut.

Napoli menjamu Lazio di Diego Armando Maradona dalam laga Serie A yang hadir pada saat genting bagi kedua tim, meski dengan alasan yang berbeda.

Napoli asuhan Massimiliano Allegri tengah melewati masa sulit. Setelah kalah 2-0 dari Juventus di liga, Napoli menelan kekalahan telak 4-1 dari Porto di Liga Champions. Gol-gol Bednarek, Gabri Veiga, Kiwior, dan Samu lewat titik penalti menghancurkan tim yang sempat menyamakan kedudukan melalui McTominay pada babak pertama. Hasil itu memperlihatkan ketegangan internal yang nyata, dengan adu mulut di lapangan antara De Bruyne dan Lucca, sementara posisi Allegri tampak semakin dipertanyakan.

Sebaliknya, Lazio datang sebagai pemuncak klasemen Serie A setelah sepuluh pertandingan, dengan bekal lima kemenangan beruntun. Anak asuh Gennaro Gattuso menang 2-1 atas Cagliari dalam pertandingan terakhir mereka, menegaskan performa yang sangat baik.

Namun, absennya Mattia Zaccagni menjadi pukulan bagi Lazio. Sang kapten mengalami cedera paha saat menghadapi Cagliari dan masa pemulihannya bisa mencapai satu bulan. Sebagai penggantinya, Gattuso tampaknya cenderung memberi Andrea Pinamonti kesempatan bermain sejak menit pertama, sementara Noslin tetap menjadi opsi yang memungkinkan.

Sementara itu, daftar pemain Napoli yang tidak tersedia sudah panjang: Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Neres, dan Spinazzola, di antara pemain lainnya, masih harus menepi. Allegri kembali dapat memainkan De Bruyne dan Hojlund, tetapi timnya perlu kembali menemukan kekompakan dan meraih hasil sebelum situasinya menjadi tak dapat diperbaiki.

Berikut semua informasi mengenai tempat menyaksikan pertandingan secara langsung di televisi dan melalui streaming.

Kabar tim

Susunan Pemain SSC Napoli vs Lazio

3-5-2
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Formasi
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinS. BeukemaS. BeukemaK. De BruyneK. De BruyneS. McTominayS. McTominayB. GilmourB. GilmourA. VergaraA. VergaraM. OliveraM. OliveraR. HoejlundR. HoejlundN. LangN. LangC. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloO. ProvstgaardO. ProvstgaardN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniD. FrattesiD. FrattesiR. BelahyaneR. BelahyaneK. TaylorK. TaylorA. PinamontiA. PinamontiG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio crest
Lazio
LAZ
3-5-2
SSC Napoli

Susunan Pemain Utama

Lazio

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Allegri
  • G. Gattuso

Napoli harus menghadapi panjangnya daftar pemain yang tidak tersedia: Favasuli, Neres, Lobotka, Buongiorno, Alisson Santos, Spinazzola, Di Lorenzo, dan Olivera absen karena cedera, sementara Marianucci menjalani skorsing. Allegri diperkirakan menurunkan Meret di bawah mistar, Beukema, Rafa Marín, dan Rrahmani di lini belakang, Vergara, McTominay, Politano, De Bruyne, Anguissa, dan Gilmour di lini tengah, serta Hojlund di lini depan.

Lazio harus bermain tanpa Furlanetto, Gudmundsson, dan Zaccagni karena cedera. Gattuso mengandalkan Mandas di bawah mistar, Sutalo, Provstgaard, dan Floriani Mussolini di lini belakang, Nuno Tavares, Frattesi, Taylor, Belahyane, dan Isaksen di lini tengah, serta Noslin dan Cancellieri dalam trio penyerang.

SSC Napoli

Cedera dan Larangan Bermain

Lazio

Performa terkini

NAP

NAP - Performa

BOD
M4-3
ROM
S3-3
MON
M1-4
JUV
K2-0
POR
K4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
LAZ

LAZ - Performa

MON
M3-1
JUV
M0-3
PAR
M2-1
SAS
M2-6
CGL
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Napoli mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru adalah kekalahan telak 4-1 dari Porto di Liga Champions, setelah sebelumnya takluk 2-0 dari Juventus di Serie A. Dalam lima pertandingan tersebut, Napoli mencetak dua belas gol dan kebobolan sebelas gol.

Lazio memenangi kelima pertandingan liga terakhirnya, dengan produktivitas gol yang mengesankan. Kemenangan terakhir diraih dengan skor 2-1 atas Cagliari, sementara sebelumnya Lazio membantai Sassuolo 6-2 di kandang lawan. Dalam lima pertandingan itu, tim asuhan Gattuso mencetak tiga belas gol dan kebobolan enam gol.

Rekor pertemuan

Head to Head

SSC NapoliSeriLazio
1
1
3
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
FT
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
FT
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
FT
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
FT
Coppa Italia
Lazio badge
Lazio
LAZ
3
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
1
FT
5Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada April 2026, ketika Napoli menang 2-0 di kandang Lazio dalam ajang Serie A. Dari lima pertemuan sebelumnya yang tersedia, Lazio menang dua kali dan Napoli tiga kali, dengan hasil imbang 2-2 pada Februari 2025. Lazio kalah dalam kedua pertemuan melawan Napoli di Serie A musim 2025/26.

Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
LazioLazioLAZ
111010258+1731
M
M
M
M
M
2
RomaRomaROM
118303110+2127
M
M
M
S
M
3
InterInterINT
108112613+1325
K
M
M
M
M
4
ComoComoCOM
10721188+1023
M
M
M
M
S
5
AC MilanAC MilanMIL
106312112+921
M
K
M
M
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
K
M
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
M
K
M
K
S
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
M
M
M
M
K
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
M
K
K
K
K
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
114251714+314
K
K
M
S
K
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
S
K
K
M
M
12
GenoaGenoaGEN
104151014-413
M
M
M
K
M
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
K
S
S
K
M
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
S
K
K
K
M
15
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
M
S
K
K
K
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227917-88
K
M
S
K
K
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
K
K
K
K
K
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
K
K
K
M
K
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
M
K
K
K
M
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
K
K
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di Serie A, Lazio menempati posisi pertama klasemen, sementara Napoli berada di posisi kedelapan.

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