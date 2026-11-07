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Serie A - Pekan 11 8 Nov 2026 - 09.00 Stadio Brianteo

Monza vs Atalanta akan disiarkan secara eksklusif di DAZN. Berikut rincian cara berlangganan dan menyaksikan pertandingan secara langsung.

Atalanta asuhan Maurizio Sarri bertandang ke markas Monza asuhan Ivan Juric di Stadion Brianteo pada pekan ke-11 Serie A. Atalanta datang ke Brianza dengan kebutuhan mendesak untuk membalikkan tren yang dalam beberapa pekan terakhir mengarah ke situasi mengkhawatirkan.

Atalanta sedang tidak berada dalam situasi yang nyaman. Setelah kekalahan telak 3-0 di kandang dari Parma di liga, tim asal Bergamo itu hanya meraih hasil imbang 1-1 melawan Kairat Almaty di Conference League. Mereka tanpa kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, sementara lini pertahanannya terus kebobolan dengan frekuensi yang mengkhawatirkan.

Sarri masih harus menghadapi daftar pemain cedera yang panjang. Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie, dan Gaetano termasuk di antara mereka yang absen. Pelatih asal Toscana itu kembali mengandalkan Krstovic sebagai ujung tombak, dengan dukungan De Ketelaere dan Rowe.

Monza, di sisi lain, memasuki pertandingan ini setelah menelan tiga kekalahan beruntun, tetapi menyadari bahwa mereka bisa memanfaatkan masa sulit lawan. Juric harus bermain tanpa Pessina, Ziolkowski, Folorunsho, dan Kouadio Maye, tetapi tim asal Brianza itu telah menunjukkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa mereka mampu merespons kesulitan.

Di klasemen, Atalanta menempati posisi ke-13, sedangkan Monza berada di urutan ke-18. Bagi kedua tim, pertandingan ini berarti jauh lebih dari sekadar tiga poin yang diperebutkan.

Berikut semua informasi tentang cara menyaksikan pertandingan secara langsung di TV dan melalui live streaming.

Kabar tim

Monza asuhan Juric harus bermain tanpa Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Michael Folorunsho, dan Yvan Kouadio Maye. Perkiraan susunan sebelas pemain utama Monza terdiri dari Toernqvist, Eddy Kouadio, Lucchesi, Goglichidze, Birindelli, Foe Ondoa, Colombo, Zeballos, Mangas, Mota, dan Varela.

Di kubu seberang, Sarri harus mengatasi absennya Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie, dan Gaetano. Perkiraan susunan sebelas pemain utama Atalanta menempatkan Carnesecchi di bawah mistar, dengan Obric, Bernasconi, Zappacosta, dan Scalvini di lini belakang; Ederson dan Pasalic di lini tengah; serta Rowe, De Ketelaere, dan Zalewski di belakang Krstovic.

Performa terkini

Monza memasuki pertandingan ini dengan catatan sulit: satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di liga. Hasil terbarunya adalah kekalahan 2-1 dari Bologna, setelah sebelumnya takluk 4-1 dari Napoli. Satu-satunya hasil positif dalam periode tersebut adalah kemenangan 4-0 atas Cagliari. Dalam lima pertandingan, tim asal Brianza itu mencetak sebelas gol dan kebobolan lima belas gol.

Atalanta mencatatkan nol kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Kairat Almaty di Conference League, setelah sebelumnya kalah 3-0 dari Parma di Serie A. Atalanta mencetak sembilan gol dan kebobolan dua belas gol dalam lima pertandingan terakhir. Hasil imbang 4-4 melawan Frosinone dan 2-2 melawan Fiorentina menggambarkan kelemahan lini pertahanan tim itu lebih jelas daripada data lainnya.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Mei 2025, ketika Atalanta menang 4-0 dalam laga tandang di Stadion Brianteo pada ajang Serie A. Dalam lima pertemuan resmi terakhir, rekor kedua tim jelas berpihak kepada tim asal Bergamo: empat kemenangan untuk Atalanta berbanding satu untuk Monza. Atalanta mencetak dua belas gol dan hanya kebobolan dua gol dalam pertemuan di liga. Satu-satunya kemenangan tim asal Brianza dalam kumpulan data tersebut terjadi pada laga persahabatan Agustus 2025, dengan skor 2-1.

Klasemen

Di klasemen Serie A, Monza menempati posisi ke-18, sementara Atalanta berada di peringkat ke-13.