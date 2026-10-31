Cara menonton Marseille vs Toulouse dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 9 1 Nov 2026 - 14.45 Stade Orange Velodrome

Marseille menjamu Toulouse di Stade Orange Velodrome dalam laga Ligue 1 saat kedua klub berada dalam situasi yang berbeda pada musim ini.

Tim asuhan Bruno Genesio datang setelah meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Le Havre dalam laga Ligue 1 terakhir mereka. Hasil itu menegaskan kualitas serangan sekaligus rapuhnya pertahanan yang menjadi ciri permainan mereka musim ini. Marseille sempat unggul 4-0 sebelum kebangkitan Le Havre menjelang akhir laga membuat pertandingan di Velodrome berakhir menegangkan.

Di semua kompetisi, Marseille meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Performa mereka di Liga Europa menjadi perhatian, dengan kekalahan dari Olympiacos dan Sturm Graz menambah tekanan terhadap Genesio untuk meraih hasil yang lebih konsisten di kompetisi domestik.

Toulouse datang dengan menempati posisi kesembilan di Ligue 1, satu tingkat di atas Marseille dalam klasemen, serta membawa performa yang stabil meski tidak istimewa. Tim asuhan Jens Berthel Askou bermain imbang 0-0 dengan Troyes dalam laga terakhir mereka dan menunjukkan ketangguhan dalam beberapa pekan terakhir.

Tim tamu juga menghadapi masalah cedera menjelang lawatan ini, sementara Marseille akan kehilangan sejumlah sosok penting akibat cedera saat berupaya memantapkan posisi di separuh atas klasemen.

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