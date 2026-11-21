Cara menyaksikan Marseille vs Le Mans dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 11 22 Nov 2026 - 14.45 Stade Orange Velodrome

Marseille menjamu Le Mans di Stade Orange Velodrome dalam laga Ligue 1 yang mempertemukan salah satu tim dengan performa terbaik di kompetisi ini melawan tim yang masih mencari konsistensi musim ini.

Tim asuhan Bruno Genesio datang dalam kondisi bagus setelah memenangi empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Catatan terbaru mereka di Ligue 1 sangat mengesankan. Kemenangan atas Lens, Toulouse, dan Le Havre menegaskan bahwa mereka layak diperhitungkan sebagai pesaing gelar juara.

Le Mans, yang menempati posisi ke-15 di klasemen, kesulitan bersaing di kasta tertinggi. Tim asuhan Patrick Videira hanya meraih dua poin dari lima laga terakhir di Ligue 1, sementara catatan pertahanan mereka selama periode itu tidak banyak memberi alasan untuk optimistis menjelang lawatan ke salah satu stadion paling bersejarah di Prancis.

Suporter Marseille di Velodrome termasuk yang paling bergairah dalam sepakbola Eropa, dan Genesio berharap atmosfer itu turut berperan saat menghadapi Le Mans yang sedang kurang percaya diri.

Bagi Le Mans, meraih satu poin di laga tandang akan menjadi pencapaian besar. Mereka menunjukkan ketangguhan dalam pertandingan terakhir dengan mencetak gol penyeimbang pada pengujung laga melawan Monaco. Namun, untuk mengulanginya saat menghadapi Marseille yang sedang tampil seperti ini, mereka membutuhkan penampilan bertahan yang nyaris sempurna.

Simak semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan Marseille vs Le Mans secara langsung.

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