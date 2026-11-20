Cara menonton Manchester City vs Fulham dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 07.30 Etihad Stadium

Manchester City menjamu Fulham di Stadion Etihad dalam lanjutan Premier League. Tim asuhan Enzo Maresca berupaya menghentikan rentetan tiga kekalahan beruntun di liga.

City menghadapi pertandingan ini di tengah tekanan yang terus meningkat. Tiga kekalahan beruntun di Premier League membuat mereka turun ke peringkat ketiga klasemen, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Pertanyaan mengenai soliditas pertahanan mereka pun semakin menguat dari pekan ke pekan. Persentase penyelamatan kiper Gianluigi Donnarumma menurun tajam, sementara bek tengah Marc Guehi mengalami penurunan performa yang tidak biasa. Guehi kini diragukan tampil setelah mundur dari tugas bersama tim nasional Inggris akibat cedera pinggul.

Di luar lapangan, bayang-bayang 114 dakwaan pelanggaran Financial Fair Play terus menyelimuti klub. Mantan gelandang City Dietmar Hamann menyatakan bahwa jika banding City gagal, pengurangan poin yang besar dan kompensasi finansial kepada klub-klub rival akan menjadi konsekuensi minimum yang diperkirakan. Klub-klub Championship telah mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan menyambut City di kasta kedua.

Fulham datang ke Etihad dengan menempati peringkat ke-15 klasemen Premier League. Meski demikian, tim asuhan Alvaro Arbeloa menunjukkan cukup banyak hal dalam beberapa pekan terakhir untuk mengindikasikan bahwa mereka mampu menyulitkan lawan. Fulham tidak terkalahkan dalam dua pertandingan liga terakhir, masing-masing bermain imbang 1-1 melawan Newcastle United dan Aston Villa.

Pelatih kepala baru Manchester United, Mauricio Pochettino, telah mengidentifikasi bek Fulham Calvin Bassey dan Antonee Robinson sebagai target pada Januari. Hal itu mencerminkan kualitas yang telah dikembangkan Arbeloa di Craven Cottage meski timnya berada di papan tengah.

Kedua tim kembali dari jeda internasional dengan sesuatu yang ingin mereka buktikan. City membutuhkan respons, sementara Fulham membutuhkan kemenangan untuk naik di klasemen. Simak semua yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan pertandingan Premier League ini secara langsung.

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