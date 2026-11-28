Cara menonton Mallorca vs Castellon dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Segunda Division - Pekan 16 29 Nov 2026 - 10.15 Estadi Mallorca Son Moix

Mallorca menjamu Castellon di Estadi Mallorca Son Moix, Palma, dalam laga Segunda Division yang mempertemukan tim peringkat keenam dan kedua klasemen.

Tim asuhan Luis Garcia sulit dikalahkan. Mereka tak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, meski tiga di antaranya berakhir imbang.

Yang terbaru adalah hasil imbang tanpa gol melawan Tenerife pada 21 November. Sebelumnya, Mallorca menang 3-1 di markas Alcoyano dalam Copa del Rey. Mereka juga menunjukkan kemampuan mencetak gol, seperti terlihat dalam hasil imbang 3-3 melawan Cordoba.

Castellon datang dengan performa bagus di bawah Pablo Hernandez. Mereka mengalahkan Eldense 2-0 pada 21 November dan memenangi empat dari lima pertandingan terakhir.

Tim tamu tampil kokoh di belakang dengan hanya kebobolan sekali selama periode itu. Karena itu, Mallorca menghadapi tugas berat untuk menembus pertahanan Castellon yang berada di peringkat kedua.

Pertemuan antara tuan rumah yang memburu kemenangan dan tim tamu yang sedang tampil bagus ini akan menjadi ujian bagi peluang Mallorca untuk promosi.

Berikut informasi yang kami ketahui tentang cara mengikuti pertandingan ini.

Informasi siaran resmi untuk Mallorca vs Castellon saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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