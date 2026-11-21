Cara menyaksikan Lorient vs Rennes dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 11 22 Nov 2026 - 11.15 Stade du Moustoir

Lorient menjamu Rennes di Stade du Moustoir, Lorient, dalam pertandingan Ligue 1 pada Minggu, 13 Desember 2026.

Lorient datang dengan performa cukup baik. Tim asuhan Alexandre Dujeux memenangi tiga dari lima pertandingan liga terakhirnya, termasuk kemenangan tandang 2-0 atas Le Havre pada 8 November yang menegaskan peningkatan pertahanan mereka dalam beberapa pekan terakhir.

Sebaliknya, Rennes datang dengan performa yang belum konsisten. Tim asuhan Franck Haise kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi dan kebobolan sembilan gol dalam periode itu. Mereka bertandang ke Lorient setelah kalah 1-2 dari Lille di kandang.

Rekor pertemuan kedua tim menambah daya tarik laga ini. Lorient menghajar Rennes 4-0 di stadion ini pada Agustus 2025, tetapi Rennes membalasnya dengan kemenangan 2-0 di Roazhon Park pada Januari 2026.

Kedua klub berada di paruh atas klasemen Ligue 1. Rennes menempati posisi kedelapan dan Lorient posisi kesepuluh, sehingga poin dari pertandingan ini sangat berarti bagi posisi mereka di klasemen.

Simak semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan Lorient vs Rennes secara langsung, termasuk waktu kick-off, kabar tim, dan performa terkini.

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