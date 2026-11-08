Cara menonton Lens vs Marseille dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 10 8 Nov 2026 - 14.45 Stade Bollaert-Delelis

Lens menjamu Marseille di Stade Bollaert-Delelis dalam laga Ligue 1 yang datang pada saat yang sangat sulit bagi tuan rumah. Skuad Yannick Cahuzac harus segera bangkit setelah menderita salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah modern kompetisi tersebut.

Lens dikalahkan Como 9-1 di Liga Champions pada matchday keempat. Hasil itu membuat para pemain tampak terpukul dan sang pelatih menuntut mereka untuk melakukan introspeksi mendalam. Cahuzac mengakui timnya sepenuhnya didominasi dan meminta para pemain segera memulihkan harga diri di hadapan pendukung sendiri.

Bek Ruben Aguilar, yang mencetak satu-satunya gol Lens malam itu, mengakui suasana ruang ganti diliputi keterkejutan dan kekecewaan. Sementara itu, gelandang Michael Cuisance menyebut hasil tersebut sebagai pelajaran, bukan kekalahan. Pemulihan mental yang dibutuhkan sebelum peluit awal pada Minggu tidaklah ringan.

Marseille datang dengan suasana hati yang jauh lebih baik. Tim asuhan Bruno Genesio meraih kemenangan 1-0 atas Bayer Leverkusen di Liga Europa berkat permainan disiplin, dengan gol Amine Gouiri pada menit ke-77 menjadi penentu laga yang berlangsung ketat. Kiper Jeffrey de Lange tampil luar biasa sepanjang pertandingan, melakukan tiga penyelamatan krusial untuk menjaga gawangnya tidak kebobolan di Jerman.

Tim asuhan Genesio memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi dan menempati peringkat keenam klasemen Ligue 1, tiga posisi di atas Lens yang berada di urutan kesembilan. Mereka bertandang ke Bollaert-Delelis dengan momentum positif dan skuad yang mampu menghukum tuan rumah yang masih berusaha mengatasi trauma dari kekalahan di kompetisi Eropa.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Lens vs Marseille secara langsung.

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