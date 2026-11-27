Cara menonton Le Mans vs Lille dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 12 28 Nov 2026 - 14.45 Stade Marie-Marvingt

Le Mans menjamu Lille di Stade Marie-Marvingt dalam laga Ligue 1. Tim asuhan Patrick Videira ingin memanfaatkan momentum dari hasil yang mengangkat posisi mereka di klasemen.

Le Mans menempati posisi ke-13 dan datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pada laga terakhir, mereka menang 3-2 di kandang Marseille, hasil yang menarik perhatian di seluruh Prancis.

Lille datang setelah menjalani laga tengah pekan yang berkesan. Tim asuhan Davide Ancelotti mengalahkan Bayern Munich 2-1 di Liga Champions pada Rabu. Mereka bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan pertama musim ini di kompetisi tersebut.

Hasil itu menyusul kekalahan 1-0 dari Lyon di liga pada akhir pekan sebelumnya, sehingga Lille harus mencerna banyak hal dalam waktu singkat. Mereka berada di posisi ketiga Ligue 1 dan ingin mempertahankannya.

Jeda singkat antarlaga membuat pertandingan ini semakin menarik. Ancelotti telah berbicara tentang minimnya waktu untuk memulihkan kondisi, sementara Le Mans memiliki waktu sepekan penuh untuk bersiap setelah kemenangan mereka di Marseille.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang waktu kick-off, cara mengikuti pertandingan, dan apa yang bisa diharapkan dari kedua tim.

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