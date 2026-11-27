Cara menonton Le Havre vs Strasbourg dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 12 28 Nov 2026 - 14.45 Stade Oceane

Le Havre menjamu Strasbourg di Stade Oceane dalam laga Ligue 1 antara dua tim yang sama-sama sangat membutuhkan poin.

Tuan rumah berada di peringkat ke-18 klasemen dan datang dengan rentetan hasil buruk. Tim asuhan Valerien Ismael kalah dalam lima laga liga terakhirnya, yang terbaru melawan Troyes.

Kekalahan itu dialami saat menghadapi beragam lawan, termasuk Paris Saint-Germain, Marseille, dan Lorient. Le Havre belum menemukan cara untuk mengubah penampilan mereka menjadi poin.

Strasbourg hanya unggul dua posisi di peringkat ke-16, dan Vitor Matos masih harus membenahi banyak hal. Mereka kalah 1-0 dari Brest dalam laga terakhir dan hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir.

Kemenangan itu diraih dengan skor 5-1 atas Auxerre pada awal November, hasil yang menunjukkan kemampuan skuad ini ketika permainan mereka berjalan baik. Sejak itu, mereka kalah dari Toulouse dan Brest.

Kedua tim juga menghadapi daftar pemain cedera, yang akan memengaruhi keputusan pemilihan pemain masing-masing. Berikut informasi yang tersedia tentang cara mengikuti pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai siaran Le Havre vs Strasbourg saat ini belum tersedia. Detail saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan di sini segera setelah dikonfirmasi.

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