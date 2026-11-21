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Serie A - Pekan 12 21 Nov 2026 - 09.00 Stadio Olimpico, Rome

Lazio vs Lecce disiarkan langsung di DAZN, yang memegang hak siar seluruh 380 pertandingan Serie A 2026/27. Berikut pilihan untuk menyaksikan laga ini lewat live streaming.

Lazio kembali ke Stadion Olimpico untuk mempertahankan posisi puncak klasemen Serie A saat menghadapi Lecce dalam laga pembuka pekan ke-14 pada Sabtu, 21 November 2026.

Lazio menyambut laga ini dalam performa apik: empat kemenangan dalam lima pertandingan liga terakhir, dengan hanya satu hasil imbang, yakni 1-1 di kandang melawan Napoli, yang menyelingi rentetan impresif mereka. Tim asuhan Gennaro Gattuso mencetak 14 gol dan hanya kebobolan empat kali dalam periode tersebut, termasuk kemenangan besar 6-2 di kandang Sassuolo dan 3-0 di markas Juventus.

Lecce, yang menempati peringkat ke-14, memburu poin penting untuk menjauh dari zona rawan. Tim asuhan Eusebio Di Francesco mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang dan tiga kekalahan dalam lima pekan terakhir. Hasil terakhir mereka yang menghasilkan poin adalah imbang 1-1 melawan Torino.

Gattuso kembali dapat mengandalkan Davide Frattesi, yang pulang dari tugas bersama tim nasional dalam kondisi kurang fit, tetapi dinyatakan sepenuhnya siap setelah sepekan berlatih normal bersama tim. Albert Gudmundsson juga kembali setelah absen selama berminggu-minggu akibat cedera bahu yang dialaminya saat membela tim nasional. Pemain asal Islandia itu siap mendapat kesempatan bermain, meski kecil kemungkinan tampil sejak awal.

Sementara itu, Mattia Zaccagni dan Nuno Tavares tetap absen karena belum pulih tepat waktu. Pedraza akan bermain di sisi kiri, sedangkan Diogo Leite menggantikan Sutalo di jantung pertahanan.

Berikut semua informasi untuk mengetahui cara menyaksikan pertandingan ini di TV dan melalui streaming.

Kabar kedua tim

Gattuso kembali dapat mengandalkan Frattesi, yang berlatih bersama tim sepanjang pekan dan berada dalam kondisi 100%. Gudmundsson juga kembali tersedia setelah bergabung lagi dalam latihan tim pada Kamis, 12 November, seusai absen lama akibat cedera bahu. Di lini belakang, Diogo Leite akan menggantikan Sutalo, sementara Pedraza bermain di sisi kiri menggantikan Nuno Tavares. Zaccagni, Marusic dan Furlanetto juga absen.

Lecce harus bermain tanpa Santiago Pierotti dan Ivan Ilic. Di Francesco akan mengandalkan sebelas pemain yang biasa diturunkan, dengan Falcone di bawah mistar serta Geubbels dan N'Dri di lini depan. Kabar terbaru mengenai susunan pemain resmi akan tersedia menjelang kick-off.

Performa terkini

Lazio mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan Serie A terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Cagliari. Sebelumnya, Lazio menang 6-2 di kandang Sassuolo dan 3-0 di markas Juventus. Dalam periode tersebut, mereka mencetak 14 gol dan kebobolan empat kali. Satu-satunya laga tanpa kemenangan berakhir imbang 1-1 di kandang melawan Napoli.

Lecce meraih satu kemenangan, satu hasil imbang dan tiga kekalahan dalam lima pekan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Torino. Dalam periode itu, mereka kalah 5-1 dari Frosinone dan 2-0 dari Juventus, serta hanya mengumpulkan empat poin. Lecce mencetak enam gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima laga tersebut.

Pertemuan sebelumnya

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 24 Januari 2026, ketika Lecce dan Lazio bermain imbang 0-0 di Puglia. Sebelum itu, Lazio menang 2-0 di kandang pada November 2025, sementara Lecce menang 1-0 di Stadion Olimpico pada Mei 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Serie A, Lazio menang dua kali, Lecce menang dua kali, dan satu laga berakhir imbang.

Klasemen

Di Serie A, Lazio menempati posisi pertama klasemen, sedangkan Lecce berada di peringkat ke-14.