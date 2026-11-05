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Sp. Praha vs. Bournemouth: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 12.45 epet Arena

Pertandingan antara Sp. Praha dan Bournemouth dimulai pada 05 November 2026 pukul 18.45.

Sp. Praha vs. Bournemouth: Siapa yang menyiarkan langsung di TV dan layanan streaming hari ini?

Pertandingan antara Sparta Praha dan Bournemouth dapat disaksikan secara langsung di Jerman melalui RTL+. Berikut seluruh informasi siarannya.

Topik pekan ini: Bagaimana kiprah Sp. Praha dan Bournemouth?

Sparta Praha memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, mereka bermain imbang tanpa gol 0-0 melawan Bohemians 1905 Praha. Kemenangan meyakinkan 5-1 atas Slovacko patut disorot, tetapi hasil itu diimbangi oleh kekalahan 0-2 dari Banik Ostrava di ajang piala dan kekalahan 0-1 dari Olympiakos Piraeus di Liga Europa. Secara keseluruhan, Sparta mencetak enam gol dan kebobolan tiga kali dalam lima pertandingan tersebut.

Bournemouth tampil dalam performa gemilang dengan memenangi kelima laga kompetitif terakhir tanpa kebobolan satu gol pun. Terakhir, mereka mengalahkan Leeds United 2-0 di Liga Primer. Sebelumnya, Bournemouth menang 3-0 atas Aston Villa di Piala EFL serta 3-0 atas AC Milan di Liga Europa. Secara keseluruhan, Bournemouth mencetak sepuluh gol tanpa kebobolan dalam periode tersebut.

Sp. Praha vs. Bournemouth: Susunan pemain

Sp. Praha vs. Bournemouth: Performa

Sp. Praha vs. Bournemouth: Rekor pertemuan

Sp. Praha vs. Bournemouth: Klasemen