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Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 15.00 Allianz Stadium

Juventus menjamu Omonia Nicosia di Allianz Stadium, Turin, dalam lanjutan fase liga Liga Europa.

Juventus menghadapi laga Eropa ini setelah mengalahkan Venezia 4-0 di Serie A. Kemenangan itu diraih pada babak kedua, setelah penampilan pada babak pertama disambut cemoohan penonton tuan rumah.

Luciano Spalletti mengubah jalannya pertandingan saat jeda, lalu Juventus mencetak gol melalui Woltemade, Koopmeiners, Cabal, dan Kolo Muani. Di kompetisi Eropa, Juventus menempati peringkat kelima klasemen.

Omonia, yang dilatih Henning Berg, datang ke Turin setelah bermain imbang 1-1 melawan APOEL di liga domestik. Pada laga Eropa terakhir mereka, 5 November, klub Siprus itu kalah 3-1 dari NEC Nijmegen.

Tim tamu berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Europa dan mengincar poin penting dalam laga tandang yang menurut prediksi akan sulit bagi mereka.

Berikut saluran TV, pilihan streaming langsung, dan seluruh informasi yang Anda perlukan untuk mengikuti pertandingan ini.

Kabar tim

Untuk Juventus asuhan Luciano Spalletti, informasi mengenai perkiraan susunan pemain, cedera, dan skorsing belum tersedia. Informasi terbaru akan hadir menjelang sepak mula.

Situasinya sama bagi Omonia asuhan Henning Berg: belum ada informasi resmi mengenai susunan pemain, pemain yang tidak tersedia, atau pemain yang terkena skorsing. Bagian ini akan diperbarui segera setelah ada kabar terbaru.

Performa terkini

Juventus mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-0 atas Venezia di Serie A pada 22 November. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina, menang 2-1 di kandang AZ Alkmaar dalam Liga Europa, mengalahkan Napoli 2-0, dan kalah 2-0 di Genoa. Secara keseluruhan, Juventus mencetak 11 gol dan kebobolan 5 gol.

Omonia mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam rentang yang sama. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan APOEL di liga domestik. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan tandang 2-0 atas Anorthosis, kalah 3-1 dari NEC Nijmegen di Liga Europa, mengalahkan AEL Limassol 2-0, dan kalah 2-0 dari AEK Larnaca. Klub Siprus itu mencetak 5 gol dan kebobolan 7 gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir terjadi pada 30 September 1999, ketika Juventus menang 5-0 di Turin dalam Liga Europa. Pada laga pertama, 16 September 1999, Juventus menang 5-2 di kandang Omonia Nicosia. Dengan demikian, Juventus memenangi kedua pertemuan yang tercatat, dengan 10 gol dicetak dan 2 gol kebobolan.

Klasemen

Di klasemen Liga Europa, Juventus menempati peringkat kelima, sedangkan Omonia Nicosia berada di posisi ke-18.