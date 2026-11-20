Cara menonton Inter Miami CF vs Columbus Crew dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - 1/8 21 Nov 2026 - 18.00 Chase Stadium

Inter Miami CF menjamu Columbus Crew di Chase Stadium, Fort Lauderdale, pada putaran pembuka play-off MLS Cup. Tim peringkat kedua Wilayah Timur itu ingin memulai kiprahnya di fase pascamusim di kandang sendiri.

Tim asuhan Kily Gonzalez menutup musim reguler 2026 dengan 60 poin dan mengamankan posisi kedua di Wilayah Timur. Sepanjang musim itu, Lionel Messi mencatatkan 26 gol dan 17 assist dalam 31 penampilan di liga. Pemain asal Argentina itu juga menjadi pemain pertama dalam sejarah klub yang mencapai 100 gol pada musim tersebut dan meraih Sepatu Emas untuk kedua kalinya secara beruntun, sebuah rekor.

Columbus Crew datang sebagai unggulan ketujuh di bawah Laurent Courtois setelah menutup musim reguler dengan performa kuat. Tim tamu memenangi empat dari lima pertandingan kompetitif terakhirnya dan akan memasuki seri berformat terbaik dari tiga pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi.

Kedua tim sudah bertemu dua kali pada 2026, dengan masing-masing meraih hasil berbeda. Columbus menang 2-1 di kandang pada September, sementara pertemuan di Chase Stadium pada Agustus berakhir imbang 2-2. Karena itu, hasil duel play-off ini sulit diprediksi.

Messi juga diumumkan sebagai salah satu finalis penghargaan MVP MLS 2026 pekan ini. Ia berupaya menjadi pemain pertama yang memenangi penghargaan itu tiga tahun berturut-turut, menambah daya tarik perjalanan Miami di play-off.

Untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menyaksikan Inter Miami vs Columbus Crew secara langsung, simak informasi berikut.

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