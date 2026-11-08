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Serie A
team-logoGenoa
Stadio Luigi Ferraris
team-logoAC Milan
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Saksikan Genoa vs AC Milan secara langsung hari ini: siapa yang menyiarkan pertandingan di TV dan live streaming?

Genoa vs AC Milan
Genoa
AC Milan
Serie A

Cara menonton pertandingan Serie A antara Genoa dan AC Milan, lengkap dengan jadwal kick-off dan kabar kedua tim

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Serie A - Pekan 11
Stadio Luigi Ferraris

Genoa-Milan disiarkan langsung secara eksklusif melalui streaming di DAZN. Untuk menyaksikan pertandingan, Anda perlu berlangganan platform tersebut.

AC Milan asuhan Ruben Amorim bertandang ke markas Genoa di Stadion Luigi Ferraris pada pekan ke-11 Serie A. AC Milan datang ke Marassi dengan kepala masih tertunduk setelah kekalahan telak di kandang dari Ferencvaros di Liga Europa, hasil yang meredam antusiasme seusai kemenangan dalam Derby della Madonnina.

Sementara itu, Genoa asuhan Daniele De Rossi tengah berada dalam performa sangat baik. Genoa memenangi tiga pertandingan liga terakhir, termasuk kemenangan bergengsi di kandang atas Juventus, dan menyambut laga ini dengan kepercayaan diri yang kembali tumbuh.

Posisi AC Milan di klasemen masih positif, yakni peringkat kelima Serie A, tetapi performa yang naik turun terus menimbulkan kekhawatiran. Amorim harus menghadapi skuad yang terkuras akibat cedera, terutama di lini belakang, serta semakin banyaknya pertanyaan tentang ketangguhan mental tim setelah kekecewaan di kompetisi Eropa.

Diego Moreira, yang menjadi salah satu bintang dalam derby lewat satu gol dan dua assist, dituntut tampil meyakinkan lagi dalam laga tandang. Talenta asal Portugal itu menjadi salah satu dari sedikit sumber optimisme bagi AC Milan, bersama Gonçalo Ramos yang sedang mencari konsistensi di depan gawang.

Genoa berada di posisi ke-12 klasemen, tetapi tren terkini menunjukkan tim yang terus berkembang dan mampu mengalahkan lawan dengan kualitas lebih tinggi. De Rossi telah menemukan keseimbangan dan identitas tim, sementara Ferraris diperkirakan akan menjadi tempat yang sulit bagi siapa pun.

Berikut semua informasi tentang tempat menyaksikan Genoa-Milan secara langsung di TV dan melalui streaming.

Kabar tim

Susunan Pemain Genoa vs AC Milan

3-4-2-1
Genoa crest
Genoa
GEN
Formasi
AC Milan crest
AC Milan
MIL
3-4-3
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardA. MarcandalliA. MarcandalliJ. VasquezJ. VasquezH. TraoreH. TraoreK. EhizibueK. EhizibueM. EllertssonM. EllertssonS. WiafeS. WiafeVitinhaVitinhaJ. MessiasJ. MessiasM. OsmajicM. OsmajicM. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterM. GilaM. GilaS. DiawaraS. DiawaraY. MusahY. MusahA. RabiotA. Rabiotteam-logoD. MoreiraL. ModricL. ModricA. CisseA. CisseC. PulisicC. PulisicG. RamosG. Ramos
AC Milan crest
AC Milan
MIL
3-4-2-1
Genoa

Susunan Pemain Utama

AC Milan

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. De Rossi
  • R. Amorim

Genoa asuhan Daniele De Rossi harus bermain tanpa Elias Havel, Lorenzo Venturino, dan Joi Xheto Nuredini karena cedera. Dalam perkiraan susunan pemain inti, Bijlow mengawal gawang, dengan tiga bek Marcandalli, Oestigard, dan Vasquez, sementara El Shaarawy dan Baldanzi mendukung Osmajic.

Amorim, di sisi lain, menghadapi krisis di lini belakang: Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Terracciano, Chukwueze, Pavlovic, dan Tomori absen karena cedera. Dalam perkiraan susunan pemain inti AC Milan, Maignan akan mengawal gawang, De Winter, Gila, dan Diawara mengisi lini belakang, Estupinan menjadi bek kiri, sementara trio Moreira-Ramos-Pulisic berada di lini serang dengan Modric sebagai pengatur permainan.

Genoa

Cedera dan Larangan Bermain

AC Milan

Performa terkini

GEN

GEN - Performa

FIO
M2-1
ROM
K2-0
VEN
M1-0
JUV
M2-0
LEC
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
MIL

MIL - Performa

BOU
K3-0
UDI
M0-2
BOL
K2-4
INT
M3-1
FTC
K0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Genoa menghadapi laga ini dengan catatan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, salah satu performa terbaik di Serie A saat ini. Genoa mengalahkan Lecce 2-1 pada pekan terakhir dan sebelumnya menundukkan Juventus 2-0 di kandang. Dalam lima laga tersebut, tim asuhan De Rossi mencetak 6 gol dan kebobolan 5 gol.

AC Milan, sebaliknya, memiliki catatan yang lebih tidak menentu: dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A dan Liga Europa. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Ferencvaros, setelah sebelumnya menang 3-1 dalam derby melawan Inter. AC Milan mencetak 6 gol dan kebobolan 9 gol dalam periode ini, angka yang mencerminkan kesulitan tim di lini belakang.

Rekor pertemuan

Head to Head

GenoaSeriAC Milan
0
3
2
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
1
AC Milan badge
AC Milan
MIL
2
FT
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Genoa badge
Genoa
GEN
1
FT
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
1
AC Milan badge
AC Milan
MIL
2
FT
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FT
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
Genoa badge
Genoa
GEN
3
FT
6Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Mei 2026, ketika AC Milan menang 2-1 di Ferraris dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, AC Milan mencatat tiga kemenangan, sedangkan Genoa belum pernah menang, dengan dua laga berakhir imbang. Kedua tim menghasilkan total 14 gol dalam lima pertemuan tersebut.

Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
LazioLazioLAZ
11920259+1629
S
M
M
M
M
2
RomaRomaROM
118303110+2127
M
M
M
S
M
3
InterInterINT
108112613+1325
K
M
M
M
M
4
AC MilanAC MilanMIL
117312312+1124
M
M
K
M
M
5
ComoComoCOM
10721188+1023
M
M
M
M
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
K
M
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
M
K
M
K
S
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
M
M
M
M
K
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
M
K
K
K
K
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
114341814+415
S
K
M
S
K
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
S
K
K
M
M
12
GenoaGenoaGEN
114161016-613
K
M
M
M
K
13
AtalantaAtalantaATA
113351620-412
S
K
S
S
K
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
S
K
K
K
M
15
MonzaMonzaMON
112271724-78
S
K
K
K
M
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
M
S
K
K
K
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
11227917-88
K
M
S
K
K
18
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
K
K
K
K
K
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
M
K
K
K
M
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
K
K
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di Serie A, Genoa saat ini menempati posisi ke-12, sedangkan AC Milan berada di peringkat kelima klasemen.

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