Cara menonton Esteghlal vs Al-Shamal dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 4 3 Nov 2026 - 11.00

Esteghlal dan Al-Shamal bertemu di fase grup Liga Champions Asia Elite. Kedua klub ingin membangun momentum di klasemen wilayah Barat.

Esteghlal menatap pertandingan ini di bawah asuhan pelatih Sohrab Bakhtiarizadeh setelah menunjukkan performa yang naik turun di berbagai kompetisi. Tim asal Iran itu mampu bersaing di kompetisi kontinental, tetapi kesulitan tampil konsisten di Persian Gulf Pro League.

Al-Shamal datang setelah menelan kekalahan telak 4-1 dari Al-Sadd di Stars League pada 30 Oktober, pertandingan terakhir mereka sebelum laga ini. Pelatih David Prats akan mengharapkan respons setelah hasil tersebut.

Tim asal Qatar itu mengalahkan Al Hilal 3-1 di Liga Champions Asia Elite pada 27 Oktober. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level ini meski tidak konsisten di kompetisi domestik.

Esteghlal berada di posisi keenam klasemen grup Barat, sementara Al-Shamal menempati posisi kedelapan. Karena itu, pertandingan ini penting bagi peluang kedua tim untuk lolos.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Esteghlal vs Al-Shamal.

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