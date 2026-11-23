Cara menonton Daejeon Hana Citizen vs Beijing Guoan dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 5 24 Nov 2026 - 05.00

Daejeon Hana Citizen menjamu Beijing Guoan di Liga Champions Elite AFC. Dua tim dari klasemen Wilayah Timur ini bertemu dalam laga yang penting bagi keduanya.

Daejeon datang dengan bekal hasil liga yang mendongkrak kepercayaan diri. Mereka mengalahkan Gangwon FC 3-1 di K-League 1 pada 21 November, setelah menang 2-0 atas Incheon United pada awal bulan.

Perjalanan di kompetisi kontinental lebih sulit bagi tim asuhan Hwang Sun-hong. Mereka kalah 1-0 dari Vissel Kobe dan 2-0 dari Kashiwa Reysol dalam dua laga terakhir di Liga Champions Elite, tanpa mencetak gol di kedua pertandingan itu.

Beijing Guoan datang setelah kalah 2-0 dari Shanghai Port di Piala China pada 20 November. Hasil itu mengecewakan bagi tim asuhan Nick Montgomery, hanya beberapa hari sebelum mereka bertandang.

Performa terbaru mereka di kompetisi Asia sangat naik turun. Beijing bermain imbang 2-2 dengan Jeonbuk Hyundai Motors, lalu kalah 7-4 dari Port FC dalam pertandingan yang memperlihatkan rapuhnya pertahanan mereka.

Kedua tim berdekatan di klasemen Wilayah Timur, sehingga hasil laga ini penting bagi masing-masing. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang siaran, waktu kick-off, dan persiapan menjelang pertandingan.

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