Cara menonton Columbus Crew vs Inter Miami CF dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Major League Soccer - 1/8 27 Nov 2026 - 20.00 ScottsMiracle-Gro Field

Columbus Crew menjamu Inter Miami di ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, pada Jumat dalam laga kedua seri playoff Major League Soccer berformat tiga pertandingan. Crew unggul 1-0 setelah tampil dominan pada laga pembuka.

Columbus memenangi laga pertama itu dengan skor 3-0 di Miami, dengan Gonzalo Tapia mencetak dua gol. Tim asuhan Laurent Courtois datang sebagai unggulan ketujuh Wilayah Timur dan telah memenangi lima pertandingan terakhir mereka.

Inter Miami menghadapi tugas yang sangat berbeda. Tim asuhan Kily Gonzalez finis kedua di Wilayah Timur, tetapi kalah dalam laga pembuka putaran pertama. Kekalahan di sini akan mengakhiri musim mereka.

Gonzalez menerima tanggung jawab setelah laga pertama dan menyoroti peluang yang terbuang serta kartu merah yang mengubah jalannya pertandingan. Miami harus menang di Ohio untuk memaksakan laga ketiga sebagai penentuan di kandang mereka.

Lionel Messi tetap menjadi tumpuan tim tamu, meski penampilannya di Miami ternoda oleh kartu kuning dan ketertinggalan pada putaran pertama. Columbus ingin menuntaskan seri ini di kandang, bukan membiarkannya berlanjut hingga laga penentuan.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton pertandingan ini, termasuk waktu kick-off serta informasi live streaming dan saluran TV.

Informasi resmi mengenai saluran TV dan live streaming untuk pertandingan ini belum tersedia. Bagian ini akan diperbarui setelah detail siaran dikonfirmasi.

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