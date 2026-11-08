Cara menonton Celta Vigo vs Levante dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 12 8 Nov 2026 - 12.30 Abanca Balaidos

Celta Vigo menjamu Levante di Abanca Balaídos, Vigo, pada Minggu, 8 November, dalam laga LaLiga yang sangat penting bagi kedua klub di posisi berlawanan dalam klasemen.

Tim asuhan Claudio Giraldez berada di peringkat ke-12 LaLiga dan akan berusaha mengakhiri rentetan dua kekalahan beruntun. Kekalahan kandang 3-0 dari Rayo Vallecano akhir pekan lalu terjadi setelah Celta tersingkir dari Liga Europa oleh Union Saint-Gilloise. Hasil-hasil itu membuat Celta harus mengejar ketertinggalan di kompetisi domestik maupun Eropa.

Levante datang dalam kondisi lebih buruk. Tim asuhan Luis Castro berada di peringkat ke-18 klasemen dan kalah dalam dua laga LaLiga terakhir, dengan kebobolan tujuh gol dalam kedua pertandingan tersebut. Performa yang sempat menjanjikan, termasuk kemenangan 3-1 atas Athletic Bilbao, kini memburuk, dan lawatan ke Vigo bukanlah situasi yang menenangkan.

Rekor pertemuan kedua tim menambah daya tarik laga ini. Levante memenangi pertemuan terakhir dengan skor 2-3 di Balaídos pada Mei 2026, hasil yang akan memberi skuad Castro keyakinan meski mereka tengah kesulitan. Celta ingin kembali menegaskan keunggulan bermain di kandang.

Dengan persaingan menghindari degradasi mulai terbentuk di papan bawah dan Celta membutuhkan poin untuk menjauh dari zona bahaya, laga ini terasa seperti pertandingan yang tak boleh kalah bagi kedua tim. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk menontonnya secara langsung.

Pilihan saluran TV dan siaran langsung untuk Celta Vigo vs Levante tercantum di bawah ini. Jika Anda bepergian ke luar negeri atau menghadapi pembatasan geografis, layanan VPN seperti ExpressVPN dapat membantu Anda mengakses platform streaming yang biasa Anda gunakan dari mana saja.

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