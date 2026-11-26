Cara menyaksikan Celta Vigo vs AFC Bournemouth dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 12.45 Abanca Balaidos

Celta Vigo menjamu AFC Bournemouth di Abanca Balaidos, Vigo, dalam pertandingan fase liga Liga Europa.

Kedua tim datang dengan kondisi yang sangat berbeda. Celta berada di peringkat ke-27 klasemen, sedangkan Bournemouth menempati posisi kedua.

Tim asuhan Claudio Giraldez kalah 2-1 dari Real Madrid di LaLiga pada Sabtu. Hasil itu memperpanjang periode sulit mereka, dengan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Ada satu hasil yang menonjol dalam periode tersebut. Celta menang 5-0 di kandang Salamanca dalam ajang Copa del Rey pada 13 November.

Bournemouth asuhan Marco Rose tampil jauh lebih konsisten. Mereka mengalahkan Nottingham Forest 2-0 di Liga Primer pada Sabtu, mencatatkan kemenangan kelima beruntun di semua kompetisi.

Rangkaian itu mencakup kemenangan 3-1 di kandang Sparta Prague dalam kompetisi ini dan kemenangan 3-0 atas Aston Villa di Piala Liga Inggris. Bournemouth hanya kebobolan dua gol dalam lima pertandingan tersebut.