Borac Banja Luka vs Atalanta akan disiarkan di Italia melalui Sky Sport dan NOW. Berikut saluran TV dan pilihan streaming langsung yang tersedia untuk menyaksikan pertandingan ini.

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Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 15.00 Banja Luka Stadium

Borac Banja Luka menjamu Atalanta di Banja Luka Stadium, di kota Banja Luka, Bosnia, dalam laga Conference League. Bagi tim asuhan Maurizio Sarri, ini adalah lawatan di kompetisi Eropa ke stadion yang sulit ditaklukkan.

Atalanta datang setelah bermain imbang 4-4 melawan Inter pada Minggu, 22 November. Dalam pertandingan delapan gol itu, mereka bangkit dari ketertinggalan 2-0, 3-1, dan 4-2. Gol penyeimbang lahir dari penalti Kessie menjelang akhir laga, setelah De Ketelaere mencetak dua gol. Di liga, tim asuhan Sarri berada di peringkat ke-12.

Borac ditangani pelatih berbeda, Vinko Marinovic, dan sedang dalam kondisi prima di kompetisi domestik. Pada Sabtu, 21 November, mereka mengalahkan Zeljeznicar 4-0 di Premier League, kemenangan keempat dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Di Eropa, catatan tim asal Bosnia itu tidak sebaik di kompetisi domestik. Pada pertandingan terakhir Conference League, Borac kalah 2-0 dari Mjaellby dan menempati peringkat ke-21 di klasemen.

Atalanta berada di peringkat ke-16 pada klasemen yang sama, sehingga kedua tim hanya terpaut beberapa poin. Setiap hasil penting dalam fase liga, ketika posisi di klasemen menentukan hingga pertandingan terakhir.

Atalanta juga bermain imbang 1-1 dengan Kairat Almaty dalam laga Eropa terakhir mereka. Kemenangan di Bosnia akan memberi mereka sedikit ruang bernapas setelah penurunan performa pada awal November.

Berikut seluruh informasi saluran TV dan streaming langsung untuk mengikuti pertandingan ini.

Kabar tim

Untuk Borac Banja Luka asuhan Vinko Marinovic, informasi mengenai perkiraan susunan pemain, cedera, dan pemain yang terkena skorsing saat ini belum tersedia. Hal yang sama berlaku bagi Atalanta asuhan Maurizio Sarri: belum ada informasi mengenai pemain yang absen maupun susunan pemain resmi. Pembaruan akan ditambahkan mendekati waktu kick-off.

Performa terkini

Borac Banja Luka mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, tanpa hasil imbang. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 4-0 atas Zeljeznicar di Premier League, setelah menang 4-1 atas Radnik Bijeljina. Satu-satunya kekalahan adalah hasil 2-0 dari Mjaellby di Conference League. Secara keseluruhan, tim asal Bosnia itu mencetak 12 gol dan kebobolan lima kali, dengan kemenangan 2-0 dan 4-2 di Zenica di antaranya.

Atalanta meraih satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir 4-4 melawan Inter di Serie A, setelah hasil 1-0 di Monza dan 1-1 melawan Kairat Almaty di Conference League. Di antaranya, mereka kalah 3-0 di kandang dari Parma, sementara hasil 2-2 melawan Fiorentina melengkapi rangkaian tersebut. Atalanta mencetak delapan gol dan kebobolan sepuluh kali.

Rekor pertemuan

Tidak ada catatan pertemuan antara Borac Banja Luka dan Atalanta dalam data yang tersedia, sehingga rekor pertemuan kedua tim tidak dapat disajikan.

Klasemen

Di klasemen Conference League, Borac Banja Luka menempati peringkat ke-21, sedangkan Atalanta berada di peringkat ke-16.