Cara menonton Auxerre vs Marseille dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.

Masuk & temukan tayangannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi agar mendapat akses penuh dan menikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 12 29 Nov 2026 - 09.00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Marseille bertandang ke Stade de l'Abbe-Deschamps pada Minggu untuk menghadapi Auxerre di Ligue 1. Tim asuhan Bruno Genesio berupaya bangkit dari kekalahan liga yang merugikan.

Kekalahan itu terjadi saat melawan Le Mans, yang menang 3-2 di Velodrome pada 22 November. Hasil tersebut mengakhiri rentetan empat kemenangan Marseille di semua kompetisi dan terasa menyakitkan mengingat performa yang sebelumnya mereka tunjukkan.

Marseille merespons pada pertengahan pekan di Liga Europa dengan mengalahkan Levski Sofia 1-0. Amine Gouiri mencetak gol dari titik penalti, sementara Pierre-Emile Hojbjerg mengendalikan lini tengah. Genesio tidak senang dengan penalti gaya Panenka yang gagal dieksekusi Gouiri pada pengujung laga.

Auxerre berada di peringkat ke-15 dan datang dengan performa yang tidak stabil di bawah Will Still. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Monaco pada laga terakhir dan hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan liga terakhir.

Marseille berada di peringkat keenam, tetapi tuan rumah yakin bisa menyulitkan mereka. Auxerre tidak mudah dikalahkan di kandang oleh tim-tim yang berada di sekitar mereka dalam klasemen, sementara kelengahan Marseille di lini pertahanan baru-baru ini akan menambah keyakinan mereka.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton pertandingan ini, termasuk informasi saluran TV dan streaming langsung.

Informasi siaran resmi untuk Auxerre vs Marseille saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

Kabar tim & skuad