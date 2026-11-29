Cara menonton Auxerre vs Marseille dengan VPN

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Pratinjau Pertandingan

Ligue 1 - Pekan 12 29 Nov 2026 - 09.00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Marseille bertandang ke Stade de l'Abbe-Deschamps pada Minggu untuk menghadapi Auxerre di Ligue 1. Tim asuhan Bruno Genesio bertekad bangkit dari kekalahan yang merugikan di liga.

Kekalahan itu terjadi saat menghadapi Le Mans, yang menang 3-2 di Velodrome pada 22 November. Hasil tersebut mengakhiri rentetan empat kemenangan Marseille di semua kompetisi dan terasa menyakitkan mengingat performa yang sebelumnya mereka tunjukkan.

Marseille merespons pada pertengahan pekan dengan mengalahkan Levski Sofia 1-0 di Liga Europa. Amine Gouiri mencetak gol dari titik penalti, sementara Pierre-Emile Hojbjerg mengendalikan lini tengah. Genesio tidak senang dengan penalti Panenka yang kemudian gagal dieksekusi Gouiri.

Auxerre berada di posisi ke-15 dan datang dengan performa yang tidak konsisten di bawah asuhan Will Still. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Monaco pada laga terakhir dan hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan liga terakhir.

Marseille berada di posisi keenam, tetapi tuan rumah akan merasa mampu menyulitkan mereka. Auxerre tidak mudah dikalahkan di kandang oleh tim-tim yang posisinya berdekatan dengan mereka, sementara kelengahan Marseille di lini pertahanan belakangan ini akan menambah keyakinan Auxerre.