Atalanta vs Inter disiarkan langsung oleh DAZN Italia. Berikut tautan untuk mengakses platform tersebut dan menyaksikan pertandingan melalui streaming.

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Serie A - Pekan 12 22 Nov 2026 - 14.45 New Balance Arena

Atalanta menjamu Inter di New Balance Arena, Bergamo, pada Minggu, 22 November 2026, dalam laga Serie A yang mempertemukan dua tim dengan perjalanan musim yang sangat berbeda.

Inter asuhan Cristian Chivu datang ke Bergamo sebagai tim peringkat kedua klasemen, setelah meraih empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi pada derbi melawan Milan yang berakhir 3-1.

Atalanta asuhan Maurizio Sarri, sebaliknya, sedang melalui periode sulit. Atalanta berada di peringkat ke-12 dan hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga terakhir. Kekalahan telak 3-0 di kandang dari Parma menambah tekanan terhadap tim asal Bergamo itu.

Chivu akhirnya bisa mengandalkan John Stones dan Curtis Jones. Keduanya telah pulih dari cedera dan siap berkontribusi setelah jeda. Kehadiran mereka menjadi tambahan kualitas penting bagi Inter, meski lini serang masih menghadapi masalah karena Lautaro Martinez dan Marcus Thuram belum bisa bermain.

Di kubu Atalanta, situasi Gianluca Scamacca menjadi sorotan. Penyerang yang dipilih Sarri sebagai ujung tombak pada awal musim itu hanya bermain selama 28 menit dalam enam pekan terakhir liga. Dalam konferensi pers, pelatih asal Toscana tersebut menggambarkannya sebagai pemain yang "terhambat": ia memiliki segala yang dibutuhkan untuk membuat perbedaan, tetapi saat ini belum mampu menunjukkan potensinya.

Berikut seluruh informasi untuk menyaksikan Atalanta vs Inter secara langsung di TV dan melalui streaming.

Kabar kedua tim

Atalanta harus bermain tanpa sejumlah pemain: Odilon Kossounou, Isak Hien, Thomas Pompei, Gianluca Gaetano, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, dan Raoul Bellanova semuanya tidak tersedia. Sarri diperkirakan mengandalkan susunan pemain berikut: Carnesecchi; Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Zappacosta, Ederson, Elmas, De Ketelaere, Pasalic, Zalewski; Krstovic.

Inter tidak diperkuat Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Luis Henrique, Aleksandar Stankovic, dan Manuel Akanji. Chivu diperkirakan menurunkan susunan pemain berikut: Martinez; Bastoni, Pavard, Stones; Dimarco, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Spence; Bonny, Pio Esposito. Informasi terbaru mengenai kondisi para pemain akan tersedia menjelang kick-off.

Performa terkini

Atalanta mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan delapan gol dicetak dan sepuluh gol kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 0-1 atas Monza di Serie A, yang mengakhiri rentetan hasil buruk. Sebelumnya, Atalanta bermain imbang 1-1 melawan Kairat Almaty di Conference League dan menelan kekalahan telak 0-3 di kandang dari Parma.

Inter memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir, mencetak sebelas gol dan kebobolan tujuh. Mereka baru saja menang 2-0 di kandang atas Como di Serie A dan 3-0 di markas Feyenoord di Liga Champions. Satu-satunya kekalahan dalam periode ini adalah hasil 3-1 dalam derbi melawan Milan. Dalam tiga dari empat laga terakhir, Inter tidak kebobolan, tanda bahwa pertahanan mereka kembali solid.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 14 Maret 2026, ketika Inter dan Atalanta berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 di San Siro dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Inter menang tiga kali, sedangkan satu laga berakhir imbang dan satu lainnya dimenangi Atalanta. Hasil-hasil itu mencakup kemenangan 4-0 Inter pada Agustus 2024, kemenangan 2-0 Inter di Bergamo pada Maret 2025, dan kemenangan 0-1 Atalanta pada Desember 2025.

Klasemen

Di Serie A, Inter menempati peringkat kedua klasemen, sementara Atalanta berada di peringkat ke-12.